世壯運／慢速壘球迎來雙北大戰 侯友宜攻防展現優異身手

雙北世壯運慢速壘球今日迎來雙北大戰，由新北市長侯友宜領軍的新北市隊，對決台北市長蔣萬安帶領的台北市隊，在大雨中開打，二隊不畏風雨熱血應戰，先攻的新北隊第一棒侯友宜市長在攻守兩端皆有好表現，讓場邊加油團發出陣陣歡呼聲。

體育局表示，今日世壯運慢壘開賽前觀山球場的現場雨勢相當大，不過開賽後烏雲就漸漸飄散。侯友宜市長作為新北市隊的首棒，首打席就敲出安打，為新北市隊先下一城。

雖然最終以3比9不敵台北市隊，不過侯友宜仍肯定團隊的表現，他說，市府同仁們都很積極練球，看到首長們用身體去擋每一顆球，真的勇氣可嘉。

除了打擊以外，侯友宜也作為投手，面對蔣萬安的打擊，對此他表示，蔣萬安是個運動表現很不錯的首長，但比起勝負，看到雙北市的大家在場上一起熱血的打球才是最重要的。

侯友宜說，今年的世壯運因為雙北共同合作，一定會辦得漂亮又成功，未來也期望在市政建設上能夠攜手合作，為雙北創造共贏。

體育局補充，世壯運慢速壘球賽，明天進入第7天賽程，5月25日下午2時10分休閒公開混合組45+，仍然由新北市隊對上台北市隊。2025雙北世壯運賽事持續登場，邀請大家一起進場感受熱情、為選手加油！詳細賽程資訊請至2025雙北世界壯年運動會官網查詢。