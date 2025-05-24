世壯運／快樂教主林冠綸回來了 沒練球卻單場飆8三分球

前新竹攻城獅隊總教練林冠綸今天在世壯運代表Bully mother bbq出賽，單場狂飆8記三分球拿下全隊最高的28分，談到火燙的投籃手感，球員時期曾有「Kobe綸」、「快樂教主」綽號的林冠綸笑稱，雖然偶而會打打菜市場盃，但在當教練後就已經5、6年沒有練過球。

林冠綸這次世壯運與陳信安、左從凱、簡嘉宏、王志群、岳瀛立等人組隊參賽，並且在首場比賽就重拾「快樂教主」本色，全場狂砍8記三分球拿下28分，不僅是全隊狀態最佳的球員，也成為Bully mother bbq首戰擊敗蒙古隊的大功臣。

賽後談到自己的火燙手感時，林冠綸笑著表示，在脫離球員與教練身分後，自己現在可以快樂享受籃球，尤其在當教練後已經有5、6年沒有練球，平時只有做重訓和跑步，偶而會打打菜市場盃。

林冠綸也指出，由於隊友平時都有工作要忙，像是他需要擔任球評，陳信安也有球隊工作，團隊僅聚在一起練過3次球，「我就是拿出以前自己吃飯的東西，然後我投進後，許哥（許晉哲）就不肯把我換下來，而且我之前膝蓋才受傷復健快3個月，所以不太敢做動作，就是用以前習慣的打法。」