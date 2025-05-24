世壯運／首戰險勝蒙古！林冠綸飆28分、陳信安客串控球

雙北世界壯年運動會男籃賽事今天在輔大中美堂舉行，由許晉哲執掌兵符，陳信安、林冠綸、左從凱、王志群等傳奇球星，以及藝人王陽明、紀言愷組成的Bully mother bbq流氓老母酉時三刻，在與蒙古對手的激戰中，最終在林冠綸砍進8顆三分球攻下28分領軍下，以81：70勝出，明天將遭遇老台啤球員為主要班底的力景科技。

匯集國內男籃多名傳奇球星的Bully mother bbq，今天在世壯運首戰就遭遇球風強硬的蒙古對手強力挑戰，首節打完還一度落後，不過陣中主力射手林冠綸在第二節重拾「瘋狂射手」本色，在陳信安的穿針引線下，多次在三分線外開砲，加上岳瀛立的內外強攻，逐漸拉開差距。

第四節蒙古也在三分線上展開搶分攻勢，但林冠綸維持火燙手感，不斷投進高難度三分球，加上左從凱完成「三分打」穩住領先優勢，最終Bully mother bbq就以11分差距拿下勝利。

Bully mother bbq首戰險勝蒙古隊。記者劉肇育／攝影

對於世壯運首戰領軍取勝，Bully mother bbq教練許晉哲表示，「我們是以球會友，但會的是同一隊的隊友，跟對手則是不打不相識，畢竟很多以前都是自己的球員，像是冠綸、信安、小左、嘉宏都是以前有帶過，也有不少學生現在都已經出來當教練，像是冠綸還是曾經的對手。」

至於陳信安今天雖然僅靠著罰球拿下2分，但在防守端負責鎮守禁區的他，進攻端又要專職控球，讓他笑稱自己是符合「世界籃球的趨勢」，「今天原本想說來調一下狀況，沒想到前面比賽蠻激烈的。隨著年紀增長，我們打球方式都有一些改變，像是小岳、嘉宏狀況都比我好，外線還有冠綸跟小左在，讓我有很多可以助攻的點。」