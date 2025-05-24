快訊

台南啃老兒弒父…上月才通報家暴 鄰居：死者羨慕別家小孩「從不提兒子」

歐中高層經貿對話取消？歐駐陸大使喊「沒進展」 願放棄關鍵貿易談判

世壯運／帕拉柔道摘金！網評他「目中無人」 蕭煌奇賽後發聲

影／世壯運雙北慢壘對決 蔣萬安觸殺侯友宜出局

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」， 台北市長蔣萬安（左）敲出安打後與擔任一壘手的新北市長侯友宜（右）碰拳致意。記者余承翰／攝影
世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」， 台北市長蔣萬安（左）敲出安打後與擔任一壘手的新北市長侯友宜（右）碰拳致意。記者余承翰／攝影

世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」，由台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜各自率領局處首長對決，兩人在首局就正面交鋒，擔任新北市隊開路先鋒的侯友宜1局上就率先敲出安打上壘，但隨後在往三壘推進時遭蔣萬安觸殺出局，兩人都笑得十分開心，最終兩隊打完70分鐘結束後，台北市以9比3勝新北市。

蔣萬安賽後受訪時稱讚侯友宜充滿拼勁，幫他表現打了12分，並說今天最重要是兩個市府團隊以球會友，讓團隊彼此更加熟悉，過去在市政個層面有很多密切合作，今天在賽場上又可以切磋球技，這也是世壯運的精神，在賽場上交朋友，推廣全民運動。

侯友宜則表示，很享受這場比賽，能夠跟台北市比一場，都是交朋友，雙北一起合作，過程中大家一團和氣，好好享受這場比賽後，雙北在市政建設更攜手合作，雙北世壯運也一定辦得漂亮又成功。

世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」， 台北市長蔣萬安上場打擊時受到全場注目。記者余承翰／攝影
世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」， 台北市長蔣萬安上場打擊時受到全場注目。記者余承翰／攝影
世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」， 新北市隊由新北市長侯友宜擔任開路先鋒。記者余承翰／攝影
世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」， 新北市隊由新北市長侯友宜擔任開路先鋒。記者余承翰／攝影
世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」，由台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜各自率領局處首長對決，兩隊賽後一同合影。記者余承翰／攝影
世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」，由台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜各自率領局處首長對決，兩隊賽後一同合影。記者余承翰／攝影
世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」， 新北市長侯友宜（右）擔任新北市隊開路先鋒，雖然首局就敲出安打上壘，但隨後在三壘前被台北市長蔣萬安（左）觸殺出局。記者余承翰／攝影
世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」， 新北市長侯友宜（右）擔任新北市隊開路先鋒，雖然首局就敲出安打上壘，但隨後在三壘前被台北市長蔣萬安（左）觸殺出局。記者余承翰／攝影
世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」， 擔任一壘手的侯友宜（右）穩穩地將偏低的傳球接進手套。記者余承翰／攝影
世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」， 擔任一壘手的侯友宜（右）穩穩地將偏低的傳球接進手套。記者余承翰／攝影

世壯運

延伸閱讀

世壯運／慢壘對決北市9比3勝新北 蔣萬安給侯友宜表現打12分

世壯運╱侯友宜當先發投手、蔣萬安打擊！慢壘賽雙北對決

補助被砍侯友宜當面請命「人民痛苦」 卓榮泰：中央一定會支持地方

影／向中央喊話 侯友宜：新北人均預算六都最少

相關新聞

世壯運／蕭煌奇柔道奪金牌 自曝還有「大絕招」沒用

「金曲歌王」蕭煌奇下月將在第36屆金曲獎角逐首座「最佳華語男歌手獎」寶座，今先挑戰世壯運柔道項目，雖然帶傷上陣，對戰自己...

世壯運／慢壘對決北市9比3勝新北 蔣萬安給侯友宜表現打12分

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，今下午分別率台北、新北隊在雨中對決慢速壘球，打完70分鐘結束後，台北市以9比3勝新北市。...

世壯運／蕭煌奇帕拉柔道摘金 笑稱比演唱會還緊張

台灣金曲歌王蕭煌奇今天帶著肩傷在世壯運帕拉柔道男子90公斤級賽事，以2連勝之姿摘下金牌，他笑說心情比演唱會還要緊張，並開...

影／世壯運雙北慢壘對決 蔣萬安觸殺侯友宜出局

世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」，由台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜各自率領局處首長對決，兩人在首局就...

世壯運╱侯友宜當先發投手、蔣萬安打擊！慢壘賽雙北對決

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，今下午分別率台北、新北隊在雨中對決慢速壘球，首局新北隊先攻，侯友宜擔任開路先鋒，靠著接連...

影／柔道世家中壢勇警連英傑奪世壯運金牌 樂喊獎留台灣

2025世界壯年運動會在台灣熱烈展開，其中，桃園市中壢警分局交通組巡官連英傑於30至34歲男子81公斤級賽事中脫穎而出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。