影／世壯運雙北慢壘對決 蔣萬安觸殺侯友宜出局

世壯運慢速壘球今天在台北市觀山棒球場上演「雙北大戰」，由台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜各自率領局處首長對決，兩人在首局就正面交鋒，擔任新北市隊開路先鋒的侯友宜1局上就率先敲出安打上壘，但隨後在往三壘推進時遭蔣萬安觸殺出局，兩人都笑得十分開心，最終兩隊打完70分鐘結束後，台北市以9比3勝新北市。

蔣萬安賽後受訪時稱讚侯友宜充滿拼勁，幫他表現打了12分，並說今天最重要是兩個市府團隊以球會友，讓團隊彼此更加熟悉，過去在市政個層面有很多密切合作，今天在賽場上又可以切磋球技，這也是世壯運的精神，在賽場上交朋友，推廣全民運動。

侯友宜則表示，很享受這場比賽，能夠跟台北市比一場，都是交朋友，雙北一起合作，過程中大家一團和氣，好好享受這場比賽後，雙北在市政建設更攜手合作，雙北世壯運也一定辦得漂亮又成功。