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世壯運／慢壘對決北市9比3勝新北 蔣萬安給侯友宜表現打12分

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安參加世壯運慢壘賽受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安參加世壯運慢壘賽受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，今下午分別率台北、新北隊在雨中對決慢速壘球，打完70分鐘結束後，台北市以9比3勝新北市。賽後蔣萬安受訪，對侯市長的表現「給12分」充滿拼勁，帶領新北市府團隊，每個局處首長都很厲害，包括副市長劉和然擔任投手，投得非常準，看得出來有職業級身手。

蔣萬安表示，侯市長兩次打擊都上壘，腳程非常快，守備也是每個位置都可以防守，今天最重要是兩個市府團隊以球會友，讓團隊彼此更加熟悉，過去在市政個層面有很多密切合作，今天在賽場上又可以切磋球技，這也是世壯運的精神，在賽場上交朋友，推廣全民運動。

新北市長侯友宜參加世壯運慢壘賽。記者楊正海／攝影
新北市長侯友宜參加世壯運慢壘賽。記者楊正海／攝影

侯友宜受訪時說，很享受這場比賽，過程當中同仁非常賣力準備，平常很少打的都參與了，首長全部出動，女性首長用身體擋球的勇氣，精神可嘉，過程中團隊合作最重要，能夠跟台北市比一場，都是交朋友，雙北一起合作，過程中大家一團和氣，好好享受這場比賽後，雙北在市政建設更攜手合作，雙北世壯運也一定辦得漂亮又成功。

媒體問侯友宜給蔣萬安的表現打幾分？侯友宜指出，蔣萬安打得不錯，他投第二個球，蔣萬安就打中了，打得不錯，守備也守得很好，接球接得很標準，是有很好運動細胞的首長，真的不錯。

世壯運

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