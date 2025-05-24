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世壯運╱侯友宜當先發投手、蔣萬安打擊！慢壘賽雙北對決

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，今下午分別率台北、新北隊在雨中對決慢速壘球。記者楊正海/攝影
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，今下午分別率台北、新北隊在雨中對決慢速壘球。記者楊正海/攝影

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，今下午分別率台北、新北隊在雨中對決慢速壘球，首局新北隊先攻，侯友宜擔任開路先鋒，靠著接連安打上壘，不過跑壘時最終在三壘遭到守3壘的蔣萬安觸殺。

隨後侯友宜當先發投手上揚，蔣萬安擔綱第一棒，等待幾球後，相中侯投出接近腰帶一球，揮出中間方向的一壘安打，隨即新北隊調動守備，侯改任一壘手。

蔣萬安賽前受訪，媒體問他是否有信心可以打贏侯市長隊？他說，雙北就是友誼賽，當然一定全力以赴。之前也跟局處首長們練習過幾次，重點這是一個團隊的比賽，所以會發揮團隊的精神，每一個角色每一個位置都很重要。

台北、新北隊在雨中對決慢速壘球，台北市長蔣萬安鎮守3壘。記者楊正海/攝影
台北、新北隊在雨中對決慢速壘球，台北市長蔣萬安鎮守3壘。記者楊正海/攝影

對於守三壘有信心嗎？他說，當然有信心「但是到時候有漏接你們不要笑我」他說大學的時候有打過系上棒球隊，所以算是應該滿熟悉棒球壘球，所以這次算是重新拿上手套球棒，最重要的是可以跟同仁一起練習、一起參加比賽。

蔣萬安也說，現在衣服裡面都還是貼布，從肩膀、背、腰、腿、膝蓋，所以很謝謝包括太太、家人都不斷源源供應很多的貼布。雖然說今天還是肌肉有點酸痛，之前比了壁球，發揮運動家精神，會全力拚戰今天的壘球比賽。

今天比賽在雨中進行，新北市的啦啦隊陣容不小，有備而來，喇叭、鑼鼓喧天，不過比賽到2局結束，台北市以8比2領先。

世壯運

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