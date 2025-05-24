世壯運／蕭煌奇柔道奪金牌 自曝還有「大絕招」沒用

「金曲歌王」蕭煌奇下月將在第36屆金曲獎角逐首座「最佳華語男歌手獎」寶座，今先挑戰世壯運柔道項目，雖然帶傷上陣，對戰自己的樂團貝斯手郭謙成，最終以2比0獲勝摘金。蕭煌奇謙虛地說是對方放水，也透露今天沒有施展掃腰得意技。

蕭煌奇小學4年級開始練柔道，1994年的殘障亞運奪下銅牌，時隔多年，今年再披戰袍出征世壯運，參加柔道帕拉個人賽男子90公斤（J1及J2），包含他在內共2名選手，採3戰2勝制。

他第一局迅速壓制對手後取勝，但起身時，一度左手扶著受傷的右手；第二局上場時，觀眾席有人高喊「蕭煌奇，奇開得勝，加油、加油、加油」，他同樣乾淨俐落地結束，現場觀眾歡呼鼓掌。

蕭煌奇賽後分享，如果在演唱會聽到觀眾聲音會很開心，比賽過程就比較緊張，也強調觀眾歡呼有鼓舞、鼓勵，「有人支持你，好像摔起柔道就更有力量。」至於今天不是因金曲獎或個人演唱會來小巨蛋，他自曝上場比賽，「心情是比唱演唱會還要緊張。」

他說，20幾年沒參加比賽，今天不會感到生疏，「柔道的技術是永遠不會忘記」，內化在心裡，不需要太去想，自然而然會有動作出現，也許不像年輕那樣有體力。過程就是順著對方身體的律動去改變，該進攻就會進攻，這是自然的反應動作。

「我的得意技是掃腰，今天沒辦法做」，蕭煌奇說，今天肩膀帶傷參賽，旋轉肌因先前練習而受傷，無法做出轉過去的動作，因掃腰會轉，如果單獨用拉的話，可能會受傷，所以就不使用。「我就怕自己再受傷而已，勝負我沒有那麼在乎。」

蕭煌奇透露，傷勢須長時間調養，原本醫師要他不要摔柔道，但他想都已經報名，也希望藉由自己出場，讓更多人一起來參與，「即使身上有一點傷，我一定要上場去比賽。」奪勝的關鍵是誤打誤撞，很自然地做動作，還笑說「我覺得是對方放水啦！」讓他有機會順利拿到金牌，「得獎當然很開心。」

金曲獎、運動場上的獎牌有不一樣？蕭煌奇說，自己從小開始運動，也很想要去參加很多運動項目，只是兩者沒辦法兼顧，金曲獎的獎牌則是他的音樂成就。運動在他人生中是非常重要的事情，帶給他很大的動力，可以把音樂做好，兩者都很重要。

蕭煌奇分享，從早到晚去練習，再上場比賽，自己很享受比賽過程，且滿有成就感，因為做一件事情可以鼓勵這麼多人，也可以鼓勵自己，人生沒有什麼事情可以這麼害怕，運動可讓自己心情開朗。他希望，透過這次參賽喚起更多喜歡柔道的視障朋友一起來運動，也盼全運會可以重啟視障柔道比賽。