影／柔道世家中壢勇警連英傑奪世壯運金牌 樂喊獎留台灣

2025世界壯年運動會在台灣熱烈展開，其中，桃園市中壢警分局交通組巡官連英傑於30至34歲男子81公斤級賽事中脫穎而出，3戰2勝勇奪金牌，展現深厚實力，把金牌留在台灣。他表示，很開心獲得金牌，柔道並非大家像項的容易受傷，希望將可以多多推廣柔道運動。

出身柔道世家的連英傑，自幼耳濡目染，對柔道始終懷抱高度熱情，即使已擔任警職多年，仍持續精進技術並維持良好運動習慣。他平時不僅返回新北市母校錦和高中，也常前往警大柔道隊參與訓練，積極切磋交流，砥礪自身技藝。

連英傑過去曾代表參加世界警消運動會國際賽事，這次因賽事在台灣舉行，且柔道賽事的地點就在指標性場館台北小巨蛋，讓他更有使命感地投入備戰。他笑說，「這次特別想把金牌留在台灣，也希望透過這樣的國際舞台，讓更多人認識並喜愛柔道。」

連英傑說，柔道不僅是競技項目，更是能砥礪身心、防身護己的實用運動。無論是護身倒法、各式投技與摔技，都有助於強化近身應對能力，適合男女老少學習。「柔道可以保護自己，也是一輩子受用的技能。」

連英傑最後認真專注的說，台灣的柔道底蘊非常深厚，實際上高手如雲，呼籲全民都養成運動習慣，且能嘗試加入這項充滿力量與智慧的運動，一起為柔道在台灣的發展努力。

中壢警分局長林鼎泰表示，連英傑在國際賽事中勇奪金牌為國爭光，深感肯定與榮耀，也鼓勵員警平時保持良好運動習慣，不僅有助於強健體魄提升執勤體能，更能在工作辛勞與健康 生活間取得良好平衡。