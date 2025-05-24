世壯運首戰失利 汪明輝自嘲「胖了」

雙北世壯運划船賽昨登場，曾兩度奪得亞運銀牌的汪明輝在男子36歲以上組單人雙槳出賽，成全場焦點，可惜不敵同組日本好手笠谷勇希，將在複賽力拚晉級。他賽後苦笑「胖了6公斤，後段速度真的催不來」。

43歲汪明輝三度代表台灣參加奧運，2010、2014年亞運兩度奪銀，但在2018年雅加達亞運會逐漸退居幕後，在日月潭訓練水里工商划船隊，為台灣培育划船新血。

這次世壯運在台舉辦，這幾年已很少參加國際賽事的汪明輝，一開始就決定要參賽，但因為忙於教練工作，備戰時間有限，只能在賽前一個多月利用訓練選手後的時間訓練。

划船賽昨天起一連6天在宜蘭冬山河登場，有單人雙槳、雙人雙槳、雙人單槳無舵、四人雙槳和四人單槳無舵共5個項目，單人雙槳男子36+組共有13國選手參賽，汪明輝抽中與有奪冠實力的笠谷勇希同組，前半程兩人旗鼓相當，可惜後半段無力追趕，划出4分9秒93，不敵笠谷勇希的4分1秒49。

汪明輝帥氣依舊，身材也很結實，但成績比巔峰期慢了20幾秒，他說，跟過去差太多了，自己沒調整好，希望複賽能有更好成績。

汪明輝仍有晉級希望，但必須連闖三關，25日複賽必須分組第一，才能晉級8強準決賽，再力拚分組前二，取得4強決賽資格，才有奪牌機會。