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世壯運／亞運銀牌汪明輝划船賽首戰失利 苦笑「胖6公斤催不出速度」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
曾為台灣兩度摘下亞運划船銀牌的汪明輝，為世壯運回歸選手身分，今天在冬山河亮相，可惜不敵日本勁敵，首戰失利，將力拼複賽。圖／世壯運執委會提供
曾為台灣兩度摘下亞運划船銀牌的汪明輝，為世壯運回歸選手身分，今天在冬山河亮相，可惜不敵日本勁敵，首戰失利，將力拼複賽。圖／世壯運執委會提供

2025年雙北世界壯年運動會划船賽今天登場，曾兩度代表台灣奪得亞運銀牌的汪明輝，在男子36歲以上組單人雙槳登場，成為全場焦點，可惜不敵同組日本好手笠谷勇希，將於25日複賽將力拼晉級。他賽後對自己成績不滿意，苦笑說「胖了6公斤，後段速度真的催不出來」。

43歲的汪明輝是國家隊常客，多次入選亞、奧運過手，三度代表台灣參加奧運，2010、2014年亞運兩度奪銀，但在2018年雅加達亞運會逐漸退居幕後，在日月潭訓練水里工商划船隊，為台灣培育划船新血。

這次世壯運在台舉辦，這幾年已很少參加國際賽事的汪明輝，一開始就決定要參賽，但因為忙於教練工作，備戰時間有限，只能在賽前一個多月利用訓練選手後的時間做訓練。

世壯運划船賽昨天起一連6天在宜蘭冬山河登場，有單人雙槳、雙人雙槳、雙人單槳無舵、四人雙槳和四人單槳無舵共5個項目，單人雙槳男子36+組共有13國選手參賽，汪明輝抽中與有奪冠實力的笠谷勇希同組，前半程兩人旗鼓相當，可惜後半段無力追趕，划出4分9秒93，8秒之差不敵笠谷勇希的4分1秒49。

曾為台灣兩度摘下亞運划船銀牌的汪明輝，為世壯運回歸選手身分，今天在冬山河亮相，可惜不敵日本勁敵，首戰失利，將力拼複賽。圖／世壯運執委會提供
曾為台灣兩度摘下亞運划船銀牌的汪明輝，為世壯運回歸選手身分，今天在冬山河亮相，可惜不敵日本勁敵，首戰失利，將力拼複賽。圖／世壯運執委會提供

外界看汪明輝帥氣依舊，身材也很結實，但他笑說「胖了6公斤，後面速度催不出來」。他對這次成績並不滿意，表示比巔峰期慢了20幾秒，「跟過去差太多了啦」，認為是自己沒調整好，希望複賽能有更好成績。

首戰雖失利，汪明輝仍有晉級希望，但必須連闖三關，25日複賽必須分組第一才能晉級8強準決賽，再力拚分組前二，取得4強決賽資格，才有奪牌機會。

世壯運

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