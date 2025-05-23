世壯運／新北市長侯友宜組50年警光友情籃球隊 「無論勝負都是贏家」

新北市民廣場今天舉辦世壯運3對3籃球鬥牛比賽，新北市長侯友宜頒獎後，與50年交情的警大同學組隊與民眾打友誼賽，侯友宜表示畢業後50年都沒機會一起打球，今天的比賽不論勝負都是贏家。

侯友宜說，世壯運3對3籃球籃球比賽精采、熱血，今天特別邀請知名的籃球好手老同學一起打友誼賽。他說，畢業後50年沒機會一起打球，今天能重溫當年的打球情誼，「無論勝負都是贏家」。 新北市長侯友宜頒獎後，與50年交情的警大同學組隊與民眾打友誼賽。記者李定宇／攝影 新北市長侯友宜為獲金牌選手頒獎。記者李定宇／攝影