世壯運／曲棍球場183位選手較勁 桃園2萌犬護比賽安全
2025世界壯年運動會熱烈展開，曲棍球比賽在桃園市龍潭區「龍潭體育園區曲棍球場」登場，本次賽事吸引國內外13組隊伍，共183名選手同場較勁，龍潭警分局今攜手桃園市警察局警犬隊執行安檢工作，逐步檢查場館內各個角落，確保賽事維安滴水不漏。
龍潭警分局為維護賽事安全，每日出動警力50餘人於場館內外實施安檢，執勤員警手持金屬探測器，逐一檢查選手、觀眾及工作人員是否攜帶違禁物品，嚴格落實人員管控，避免觀眾誤入選手比賽區域，另並設置機動派出所，提供即時的警政諮詢與協助。
另外，為有效查找出潛在的危險物品，特別結合警犬隊，派出訓練精良的拉布拉多警犬黃色「HOYA」和黑色「蒟蒻」，在領犬員的指揮下，一黃一黑2個身影，來回穿梭於場館內外，用靈敏的鼻子仔細聞嗅，逐步檢查場館內各個角落，任何可疑的氣味都不放過，充分發揮警犬聞嗅天賦，協助警方仔細排除任何可能存在的安全隱患，全力保障所有參賽選手、工作人員及觀眾的安全。
龍潭警分局長鄭文銘提醒，為了維護場館秩序與安全，活動場區全面禁止攜帶刀械、爆裂物等危險物品，及未經許可空拍機、擴音器或其他可能影響賽事進行的物品，請入場觀眾配合安檢人員的指示，並務必留意自身攜帶的物品，如有發現任何可疑狀況，請立即向現場執勤人員或警方反映，警民共同維護賽事安全，讓世壯運更精彩。
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