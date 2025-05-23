世壯運／丟飛盤晉8強推折扣爆紅 燒臘店老闆今敗北曝這事

北市燒臘店老闆張致軒日前公告店休要去世壯運比飛盤，還換公告晉級8強繼續休，加碼推折扣優惠，引發熱議。張致軒隊伍「Team noodle」今迎戰過半國手的「三十而立」，最終以0比11敗北，他笑說前2天優惠已累爆，爭取到更好名次再考慮優惠。

「三十而立」隊長王國勳是台灣首位入選美國飛盤爭奪賽職業聯盟的選手，他說，全隊20人，約15、16名國手，因為下一場賽事很重要，不想因為今日上午這場影響團隊節奏，「我們在打時，有點殘忍，真的用平常該打的方式去打」，也希望讓對手體會到玩盤樂趣。

其他成員也讚「Team noodle」，一直試著從他們手上拿分、進攻，精神很棒，雖然沒有成功，到最後都沒有放棄，也謝謝燒臘店老闆，讓冷門的項目有記者來採訪。

「對上最有冠軍相的一隊」，「Team noodle」召集人、酒吧老闆Stanley惋惜地說，雖然很快結束，但很榮幸一起比賽，直呼這就是世壯運的精神。

他分享組隊契機，當初大家喝酒時，突然想說要不要報名世壯運，尤其首度在雙北、又是地主國，便決定組隊參賽，也因認為熱門賽事應該沒他們的份，決定選擇較為冷門的飛盤，比較有機會贏，「沒想到厲害的人滿多，我們還是抱持學習心態來交流。」

成員包含燒臘店老闆、酒吧老闆、美甲老闆、珠寶老闆、公司行號老闆，還有媒體、上班族。張致軒分享，大家去年9月開始，每逢周末就會一起練習，他不諱言台灣的飛盤活動還不夠盛行，這方面的場地真的是太少，「找過好幾個都被趕了。」

今天對戰失利，張致軒直呼冠軍隊伍果然不一樣，「盡可能去突破，還是被掛蛋了，第3顆蛋」，也坦言接下來遇到都應該是強勁隊伍，打起來會滿吃力的。

教練小牛透露，起初大家連正手、反手都不知怎麼分辨、怎麼跑，仍然很努力練習，每周大太陽都到河濱公園來，也參加友誼賽，直到世壯運。也分析，對手是體院出身、打過職業隊等，Team noodle可在場上一起較量，「大家已經很拚了，能晉級滿厲害，我覺得真的超出預期」，言談中流露出與有榮焉的肯定。

該場賽事之所以受矚，源於張致軒在店門貼上5月19日休假去世壯運丟飛盤的公告爆紅，甚至一路晉級到8強，推出折扣20元優惠。

張致軒謙虛地說，飛盤運動沒被台灣太多人關注，經過他不小心、運氣的推波助瀾後，好像有讓一些人看到，能夠幫助這項運動推廣，「真的滿開心。」

還會有優惠？張致軒直呼前2天優惠完，人已經累爆了，爭取到更好的名次，例如第5、6名，再來考慮優惠。