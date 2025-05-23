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世壯運／選手帶動商圈人潮湧現 第三波現金券加碼登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

2025雙北世界壯年運動會開賽後，來自世界各地的選手與觀光客紛紛走入街頭巷弄，深入體驗在地風貌，帶動商圈人潮湧現、消費熱度持續升高。其中針對選手(含隊職員及12歲以上陪同者)推出的專屬電子現金券，領用情形踴躍，廣受好評。為延續參與熱度及擴大活動效益，再加碼投入新臺幣100萬元「特店現金券」，邀請選手們在比賽之餘也能走訪店家，體驗賽會期間豐富多元的城市魅力。

商業處表示，自5月8日啟動第一波開放領取選手專屬電子現金券以來，民眾反應熱烈，第二波開放後反應更加踴躍，特店現金券於上架4小時內即被領取一空。截至5月21日止，活動僅2週時間，特店現金券使用率即已超過6成5，顯示參與者對本次活動高度支持。多家活動參與店家反映，活動期間帶來明顯人流與消費成長；台北市東區商圈發展協會表示，近期國外觀光客明顯增多，帶動來客人次較去年同期成長約2成5，多數店家營業額亦提升超過3成；西門徒步區街區發展促進會則表示，近期街區來客數與店家營業額均較去年同期成長約1成，反映活動對商圈帶來實質助益。另除商圈店家外，知名商場百貨Global Mall環球購物中心亦表示，因賽參與響應「商場百貨券」，活動期間選手採買的客單價較以往提升2倍，更加碼第三波活動，於5月22日起發放「商場百貨現金券-Global Mall 環球購物中心商品禮券」。

商業處指出，為延續消費熱潮、擴大經濟效益，第三波加碼價值100萬元特店現金券，自5月22日起發放選手（含隊職員及12歲以上陪同者）可透過世壯運官方網站或APP領取，數量有限，領完為止。領取後請於指定期限內至特約店家消費折抵，未使用的現金券將於次周回收並重新釋出，提醒民眾把握時間使用。

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