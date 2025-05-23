世壯運／不敵美國羽球公開賽金牌組合 張文松無緣大滿貫

雙北世界壯年運動會羽球賽事，我國退役羽球好手張文松今天與男雙搭擋王順成在4強賽遭遇曾在1990年奪下美國公開賽金牌的葛新銘／楊仕政，最終以局數1：2敗下陣來，儘管無緣完成個人設定的奪金大滿貫，但賽後他也直言輸得心服口服。

過去曾代表我國在國際賽事上打出亮眼佳績的張文松，今年世壯運特別從美國西雅圖飛回台灣參賽，並在日前先於清晨盃登場進行暖身，而這次世壯運他已經在日前拿下混合團體65歲組的金牌，近兩日則是與搭擋王順成攜手參加男雙60歲組賽事。

在今天的男雙4強賽中，張文松／王順成則是碰上曾在1990年美國公開賽攜手拿下男雙冠軍，1993年東亞運也奪下男雙銅牌的葛新銘／楊仕政，儘管兩人從選手身份退役後就分隔兩地，但相隔30年再度合拍仍是默契絕佳，並且在今天擊敗張文松／王順成晉級冠軍賽。

對於今天4強賽敗給過去在男雙賽場上就打出佳績的葛新銘／楊仕政，張文松賽後也直言輸得心服口服，談到未能實現這次參賽項目全部奪冠的目標，他則笑說：「他們以前就是台灣男雙的一哥，輸得心服口服，大滿貫本來就是不容易的目標，但輸了也沒關係，今天我們都打得很開心。」