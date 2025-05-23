世壯運／梅花湖水質差還要辦鐵人三項？宜蘭縣府回應了

世壯運鐵人三項賽事在宜蘭縣梅花湖舉辦，議員踢爆事前評估沒通知宜縣府，批蔣市府無視縣府、中華民國鐵人三項運動協會的專業建議，以「已經開始報名」為由，堅持要在此舉辦，她質疑霸王硬上弓，不顧選手健康安全。縣府說，地點選擇尊重執委會。

北市議員簡舒培今在臉書表示，世壯運鐵人三項賽事預定在宜蘭縣梅花湖舉行，根據宜縣府說法，北市府決定在梅花湖舉辦鐵人三項賽事後，縣府曾於去年10月18日會勘反映梅花湖水質、交通問題，請雙北市府再做考量，北市府竟回「因為比賽報名已經開始，且場地選定先前已做評估。」但是，當時評估作業未找宜縣府。

她提到，中華民國鐵人三項運動協會去年9月18日曾行文北市體育局，表明「本會早於112年10月賽務營運手冊審查會議上表明，預定比賽地點宜蘭縣梅花湖因近年水質不佳，建議改至宜蘭冬山河，然貴局至今未採納，仍堅持於梅花湖舉辦。」

簡舒培說，該協會2022年12月自行檢測冬山河及梅花湖，梅花湖水質未達標準，且賽事日期訂為5月24至25日，正值枯水期，加上氣候炎熱等，「若水質、水溫未達標準，依據世界鐵人三項總會規則，將取消游泳項目，改為騎跑兩項，茲事體大，且影響我國際聲譽，建請貴局慎重考量，審慎選擇鐵人三項競賽場地。」

她指出，該協會附上梅花湖、冬山河的水質報告，也建議世壯運把賽事移到冬山河舉行、給出另個場地建議台東活水湖，確保選手健康安全，卻全被北市府棄如敝屣。

宜蘭縣政府祕書長吳志宏表示，去年世壯運執委會到宜蘭縣針對世壯運相關場地辦理會勘，縣府就提供水質檢測報告給執委會，地點的選擇尊重執委會專業決定，接下來在梅花湖的比賽，縣府會做好環境清潔維護，周邊安全維護的準備，盡力做到最完美，讓活動圓滿順利。縣府人員私下表示，縣府從未曾建議世壯運鐵人三項場地要移師冬山河。

宜蘭縣政府教育處長陳金奇回應，世壯運在梅花湖進行的鐵人三項比賽，經過縣環保局的水質檢測達到賽事舉辦的標準，交通部分近期密集與在地居民商家的宣導溝通取得多數共識，歡迎選手及民眾來宜蘭梅花湖，一起為選手加油。

中華民國鐵人三項運動協會秘書長毛念祖回應，梅花湖的水質報告檢測沒有問題；這一次鐵人三項的比賽TD，國際的TD也檢視過這些數據，也表示沒有問題。

世壯運執委會表示，競賽場館皆經IMGA核定並由技術代表確認，優先選擇符合比賽需求、以一場館對應一賽事為原則，降低轉場干擾。鐵人三項依此原則選定梅花湖，划船則安排於冬山河。

世壯運執委會說，梅花湖水質從去年10月起委請宜蘭縣政府定期檢測，賽前最新檢測結果均符合標準，並經IMGA確認。執委會持續與中華民國鐵人三項協會與宜蘭縣政府密切合作，提供選手最好的服務。