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世壯運／名將林說摘雙金 讚戴資穎、麟洋帶動羽球風氣

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
羽球好手林說（右）與搭檔楊繼美（左）攜手拿下世壯運羽球女雙70歲組金牌。記者劉肇育／攝影
羽球好手林說（右）與搭檔楊繼美（左）攜手拿下世壯運羽球女雙70歲組金牌。記者劉肇育／攝影

我國羽球退役名將林說，今天在雙北世壯運女子羽球雙打70歲組賽事中，與相識超過50年的搭檔楊繼美攜手拿下金牌，也是個人在本屆賽事的第二面金牌，兩人賽後也表示，我國羽球風氣近年在戴資穎、王齊麟、李洋等人在國際賽事打出佳績的帶動下愈來愈熱絡，確實是過去難以比擬。

今年71歲的林說，過去曾在法國公開賽、瑞士公開賽拿下過女雙冠軍，並且在1981年於台北公開賽闖進到4強賽，在卸下選手身分後，她仍保持一周打球五天的好習慣，並且成為長青賽事的常客。

而這次世壯運林說不僅擔任開幕式的運動員宣誓代表，還與大學同學楊繼美攜手參加女雙、混合團體賽事，第一次參加世壯運的她，日前先是與隊友合力拿下混合團體70歲組金牌，今天再與楊繼美攜手奪得女雙金牌，首屆世壯運就拿下兩面金牌。

對於世壯運的初體驗，林說坦言不論是賽事安排、比賽環境還是氛圍都相當棒，還遇到很多球場上的老朋友，感覺相當溫馨，不過她也笑說，由於平時大多都在運動中心打球，這次比賽場地台北體育館一樓空間與光線都要重新適應，導致有幾次揮空的狀況。

而搭檔楊繼美與林說是大學同學，並從那時就會一起打球，過去還曾在清晨盃好手完成過10連霸，談到近年台灣羽球風氣愈來愈盛行，楊繼美說：「這幾年從戴資穎到王齊麟、李洋，屢屢打出好成績，讓台灣的羽球蓬勃發展，這是一件很棒的事情，也期待台灣未來能有更多像是戴資穎這樣的好手出現。」

林說也認為，現在的羽球風氣和觀賽氛圍確實是她當年當選手時無法比擬，當年比賽獎金也沒有那麼多，她也透露自己的孫子、孫女目前在學校則都是打桌球，孫女還參加了U15的國手選拔，日前她們也一同到開幕式上見證奶奶作為運動員代表進行選手宣誓的風采。

世壯運

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