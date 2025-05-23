聽新聞
0:00 / 0:00
世壯運／開幕贈少棒隊簽名球 蔣萬安曝黃仁勳一暖心舉動
2025雙北世壯運開幕典禮日前在台北大巨蛋舉行時，壓軸「聖火」代表由AI教父黃仁勳擔任。台北市長蔣萬安今在臉書指出，世壯運開幕那晚，他將福林國小少棒隊簽名球和大合照轉送給黃仁勳，黃主動表示想簽名再把這份禮物回贈給福林國小，表達對孩子們夢想的支持。
蔣萬安說，去年6月，福林國小少棒隊到大巨蛋參訪時，孩子們和黃仁勳執行長一起練習投球，展現年紀雖小卻成熟的球技，留下難忘的回憶與合照。
他說，世壯運開幕那晚，帶著孩子們的心願，將少棒隊簽名球和大合照轉送給執行長，沒想到，他對孩子們印象深刻，還主動表示想簽名再把這份禮物回贈給福林國小，表達對孩子們夢想的支持。
蔣萬安表示，小朋友們收到禮物非常開心、感動，圍在一起看了好久。他說，孩子是台北市的未來、AI也是台北市的未來，北市府會一步一步，持續實踐夢想，打造更好的台北。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言