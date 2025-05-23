世壯運／開幕贈少棒隊簽名球 蔣萬安曝黃仁勳一暖心舉動

2025雙北世壯運開幕典禮日前在台北大巨蛋舉行時，壓軸「聖火」代表由AI教父黃仁勳擔任。台北市長蔣萬安今在臉書指出，世壯運開幕那晚，他將福林國小少棒隊簽名球和大合照轉送給黃仁勳，黃主動表示想簽名再把這份禮物回贈給福林國小，表達對孩子們夢想的支持。

蔣萬安說，去年6月，福林國小少棒隊到大巨蛋參訪時，孩子們和黃仁勳執行長一起練習投球，展現年紀雖小卻成熟的球技，留下難忘的回憶與合照。

他說，世壯運開幕那晚，帶著孩子們的心願，將少棒隊簽名球和大合照轉送給執行長，沒想到，他對孩子們印象深刻，還主動表示想簽名再把這份禮物回贈給福林國小，表達對孩子們夢想的支持。