世壯運圖輯／職棒OB比拚 山羊兄弟隊10：5擊敗Energy隊

雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，上午進行由前中信兄弟球星周思齊領軍的山羊兄弟隊對上以統一獅隊OB為主的Energy隊，以10：5拿下勝利。

前富邦悍將球星高國輝作為指定打擊，拿下2打數1安打、1打點的成績。高國輝首打席在1局上敲出深遠左外野飛球遭到接殺，3局上則是在前一棒林瀚突襲短打點出內野安打後，得點圈有人時敲出適時安打，進帳1分打點。 雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，Energy隊高國慶擔任4棒，一局下高國慶在二出局後站上打擊區，結果選到四壞保送上壘。記者林伯東／攝影 雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，山羊兄弟隊周思齊代打遭到三振，世壯運首安還沒出現。記者林伯東／攝影 雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，Energy隊郭岱琦站上打擊區。記者林伯東／攝影 雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，山羊兄弟隊周思齊，後段代替守備上場，一次滑接沒有形成美技，反而讓對方得分。記者林伯東／攝影 雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，山羊兄弟隊高國輝作為指定打擊，拿下2打數1安打、1打點的成績。記者林伯東／攝影 雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，山羊兄弟隊高國輝作為指定打擊，拿下2打數1安打、1打點的成績。記者林伯東／攝影 雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，上午進行由前中信兄弟球星周思齊領軍的山羊兄弟隊對上以統一獅隊OB為主的Energy隊，以10：5拿下勝利。記者林伯東／攝影 雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，Energy隊由林晨樺先發。記者林伯東／攝影 雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，山羊兄弟隊高國輝作為指定打擊，拿下2打數1安打、1打點的成績。記者林伯東／攝影 雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，山羊兄弟隊周思齊代打遭到三振，世壯運首安還沒出現。記者林伯東／攝影