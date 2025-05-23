世壯運圖輯／職棒OB比拚 山羊兄弟隊10：5擊敗Energy隊
雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，上午進行由前中信兄弟球星周思齊領軍的山羊兄弟隊對上以統一獅隊OB為主的Energy隊，以10：5拿下勝利。
前富邦悍將球星高國輝作為指定打擊，拿下2打數1安打、1打點的成績。高國輝首打席在1局上敲出深遠左外野飛球遭到接殺，3局上則是在前一棒林瀚突襲短打點出內野安打後，得點圈有人時敲出適時安打，進帳1分打點。
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