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世壯運／過往對手齊聚很懷念 高國輝：剛回到中職打球的感覺

中央社／ 台北23日電
雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，山羊兄弟隊高國輝作為指定打擊，拿下2打數1安打、1打點的成績。記者林伯東／攝影
雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，山羊兄弟隊高國輝作為指定打擊，拿下2打數1安打、1打點的成績。記者林伯東／攝影

世壯運棒球競賽男子35+組今天進行第2天，高國輝加入山羊兄弟隊，第3局敲出1打點安打，最終以10比5擊退Energy隊，高國輝賽後直呼很懷念，「過往對手都出現在球場上。」

GOATBROS山羊兄弟隊陣中有周思齊、高國輝、陳冠任、簡富智等前職棒球星，昨天以16比0擊退Masters Koshien Japan日本甲子園大師隊。山羊兄弟隊今天與Energy隊交手，陣中有高國慶、黃恩賜、郭岱琦等多名中職統一獅隊退役球星。

高國輝昨天因有高球賽事沒有參與到首戰，今天先發打第3棒，1局上首打席擊出左外野深遠飛球遭接殺；3局上敲出左半邊穿越安打，送回1分，這局山羊兄弟灌7分；雖然之後Energy隊也有反攻，最終山羊兄弟隊仍以10比5奪勝，2連勝以分組第1晉級。

打了3天高球賽事的高國輝今天馬上加入棒球賽事，賽後他笑說，「今天總教練體恤，讓我打DH（指定打擊），這幾天走路稍微走太多，球都打到離球車比較遠的地方，小腿比較疲勞。」

高國輝在首打席讓球差點出牆，對此他說，「不知道欸感覺像矇到的、看不太到球，（林）晨樺的球還是很不錯、有嚇到，以前跟他只有Live BP（實戰投打練習）時才會遇到，大家心情都很興奮，有回到學生棒球時期的感覺、氛圍很好。」

至於第2打席敲安打，高國輝笑說，「應該也是矇到，不知道怎麼打出去的，用切桿的感覺打出去，想說上場比賽把球看清楚，比較好交代，至少有打到球。」

今天雙方有多名職棒退役球星參與，高國輝直呼很懷念，「過往對手都出現在球場上，有兄弟隊、還有別的球隊混在一起，有回到剛回到中職打球那時候的感覺，還滿懷念的。」

至於印象最深刻的Play，高國輝笑說，對周思齊滑接印象深刻，「再年輕幾歲就接到了，真的差一點點而已。」

今天3局下Energy隊進攻時，鄧志偉打到左外野的球，周思齊滑接沒能接到，讓Energy隊攻下分數。

高國輝 世壯運

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