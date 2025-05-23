世壯運／高國慶首秀輸球有遺憾 郭岱琦兩年後想再戰

由統一獅OB球員為主組成的「Energy隊」今天在雙北世壯運首度亮相，首戰就對上同樣是滿滿前職棒球星的「山羊兄弟隊」，雖然以5：10落敗，不過總教練郭岱琦已經放眼下一屆世壯運，高國慶還跟媒體記者相約「你們也要去喔」。

高國慶表示，知道要參加世壯運後，心情一直滿期待，能夠跟老戰友、學弟們一起比賽，機會難得，「比賽過程是滿歡樂的，也知道大概會怎樣呈現，有盡力就好。」

Energy隊今天前兩局沒有得分，後面2局才追回5分但為時已晚，高國慶指出3局下鄧志偉代打敲安、4局下蔡森夫也是代打敲出二壘安打，兩人因訓練機會少，有這樣的表現很精采，「後面比賽會好好重用，今天反攻有點晚，後面比賽要注意。」

高國慶今天作為先發第4棒、指定打擊，1局下選到保送上壘，他也坦言，因為擔任統一獅隊二軍首席教練，要顧及球隊訓練，自己能練習的時間不夠，「Energy隊」的組成、運作也都交給郭岱琦。

身兼領隊、總教練、第5棒左外野手的郭岱琦昨天就先來看山羊兄弟與日本甲子園大師隊比賽，他笑說：「不是來情蒐啦，只是看比賽，對日本的球隊也比較陌生。」