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世壯運／周思齊沒有美技的守備 高國輝笑：年輕幾歲就接到

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
雙北世壯運棒球項目，前中信兄弟隊球星周思齊上場遭到三振。記者林伯東／攝影
雙北世壯運棒球項目，前中信兄弟隊球星周思齊上場遭到三振。記者林伯東／攝影

雙北世壯運棒球項目「35+競賽組」賽程進入第二天，山羊兄弟隊的中信兄弟球星周思齊今天在後段代替守備上場，一次滑接沒有形成美技，反而讓對方得分，成為隊友高國輝今天印象最深的一幕。

由周思齊領軍組成的山羊兄弟隊昨天以16：0擊敗日本甲子園大師隊，今天遇到統一獅隊OB為主的「Energy隊」又以10：5拿下勝利。

前2局沒得分的Energy隊在3局下靠黃恩賜的安打開張後，鄧志偉代打敲出左中外野方向飛球，3局下上場守備左外野的周思齊拔腿狂奔，嘗試側手滑接，結果滑下去被草皮卡了一下，沒有接到讓球漏到後方，形成二壘安打再丟掉1分。

高國輝賽後受訪時被問到今天印象最深刻時刻，除了自己打擊前林翰的偷點外，也點名了周思齊這個守備，高國輝笑說：「再年輕幾歲就接得到，其實相差不遠，一個手套距離。」

不過周思齊在4局下成功接殺張詠漢敲出的飛球，而在4局上1出局、一三壘有人，周思齊上場打擊時，一壘側看台聚集眾多球迷，然而他最終遭到三振，昨天代打也繳白卷，世壯運首安還沒出現。

雙北世壯運棒球項目，前中信兄弟隊球星周思齊上場遭到三振。記者林伯東／攝影
雙北世壯運棒球項目，前中信兄弟隊球星周思齊上場遭到三振。記者林伯東／攝影
雙北世壯運棒球項目，前中信兄弟隊球星周思齊上場遭到三振。記者林伯東／攝影
雙北世壯運棒球項目，前中信兄弟隊球星周思齊上場遭到三振。記者林伯東／攝影

高國輝 周思齊 世壯運

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