世壯運／打完高球打棒球 高國輝趕場敲安：用切桿方式

前富邦悍將隊球星、現任二軍教練高國輝在雙北世壯運趕場，打完3天高爾夫球預賽，今天又回歸山羊兄弟隊在棒球賽事登場，作為指定打擊2打數1安打、1打點，高國輝笑說那支安打有點矇到「是用切桿的方式去打」。

由前中信兄弟隊球星周思齊領軍的山羊兄弟隊昨天以16：0擊敗日本甲子園大師隊，今天遇到統一獅隊OB為主的「Energy隊」又以10：5拿下勝利。

高國輝昨天因為還在打高球沒能參戰，今天趁高球休兵回歸打線、先發第3棒，高國輝笑說：「總教練體恤我讓我打指定打擊，這幾天路走太多，球打得離球車比較遠，小腿有點疲勞。」

而高國輝首打席在1局上敲出深遠左外野飛球遭到接殺，3局上則是在前一棒林瀚突襲短打點出內野安打後，得點圈有人時敲出適時安打，進帳1分打點，高國輝笑說：「林翰上去打擊前問我有沒有信心，結果一上去就偷點。」

世壯運的棒球初體驗，高國輝感覺很興奮，有回到學生棒球的感覺，Energy先發投手林晨樺的球還是不錯，過去因為同隊只有Live BP（實戰投打練習）時對過，今天一開始揮空就有嚇到。

至於那支安打，高國輝也笑說是矇到的，自己只想把球看清楚，但回去母隊跟球員們比較好交代，「有跟他們說會請假一周左右，不知道他們有沒有看轉播，但應該沒有啦，這時間我們（二軍）剛好要熱身。」

棒球賽事最多打到28日，高國輝能打幾場要看高球賽程，如果有晉級就還要打24、25日，代表無法參加25日的四強戰。