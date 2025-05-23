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世壯運／雙北市長力戰強敵落敗

聯合報／ 記者江婉儀林麗玉／連線報導
2025雙北世界壯年運動會桌球休閒單打男子組預賽昨天在新莊體育館舉行，新北市長侯友宜在預賽打三場比賽。記者季相儒／攝影
2025雙北世界壯年運動會桌球休閒單打男子組預賽昨天在新莊體育館舉行，新北市長侯友宜在預賽打三場比賽。記者季相儒／攝影

雙北世壯運昨出現「市長級」比賽，新北市長侯友宜昨出戰桌球休閒單打男子組預賽，雖遇上強敵，無緣晉級，但負責訓練的奧運國手陳思羽說，市長表現比訓練時好。台北市長蔣萬安前天壁球連勝兩場，昨第三場也遇上強敵落敗。

侯友宜昨首戰與同齡選手黃金印對打，三場分數分別為8：11、 4：11、 3：11，侯在拿下分數時舉球拍，臉上笑容藏不住，過程中緊盯球的動態。侯第二場與60歲選手江富志對打，江在此屆世壯運已拿下一面桌球混雙金牌，侯最後可惜仍以4：11、 4：11、7：11敗下陣，無緣晉級。

侯友宜賽前找來奧運國手陳思羽幫忙特訓，陳思羽表示，市長每一次訓練，有做不好的失誤，很快就記起來，所以每個技巧都記在心裡，對手有漫長的訓練比較穩定，市長看起來緊張，但表現比訓練時好。

侯友宜表示，非常開心，雖然他輸了，謝謝最棒教練陳思羽教得很好，這是他第一次學，他進步神速，雖敗猶榮。

台北市長蔣萬安（上）昨天再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，比賽中一度因救球而跌倒。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（上）昨天再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，比賽中一度因救球而跌倒。記者侯永全／攝影

蔣萬安前天在壁球賽連兩場直落三痛宰對手，蔣萬安昨賽前自爆，前晚要上床睡覺時，太太看到他嚇了一跳，「怎麼從頭到腳都貼滿了撒隆巴斯」，就是拚戰接下來的賽程。

第三場遇到來自新北的選手馮少豪，比賽過程一度纏鬥、有幾局比數接近，最後以三比一，第一局11：4、第二局8：11、第三局11：8、第四局11：5，蔣萬安落敗。

「蔣萬安相當強、有點出乎我意料之外。」馮會後受訪直呼，看了市長前兩場預賽，知道市長往前救球非常厲害，果然很多球想說得分了，結果市長救回來了，表現絕對是滿分，不會放棄任何一球，真的很有運動家精神。

蔣萬安 侯友宜 世壯運

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