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新北晚間掀強風大雨 中和工地鷹架倒塌「現場畫面曝光」占據1線車道

世壯運定向越野地圖丟地上挨批 北市體育局致歉

中央社／ 台北22日電
國父紀念館成為定向越野賽場。圖／世壯運執行委員會辦公室提供
國父紀念館成為定向越野賽場。圖／世壯運執行委員會辦公室提供

2025雙北世界壯年運動會定向越野今天登場，有民眾反映，工作人員將地圖丟在地上，讓選手像撿破爛一樣翻找，引發熱議。台北市體育局致歉，表示沒有不尊重選手的意圖。

有民眾在臉書社團「靠北世壯運」上發文表示，本以為今天在國父紀念館舉辦的短距離定向越野賽事沒什麼問題，結果在最後環節發回地圖時，工作人員竟把地圖整疊丟在地上，讓一群選手跟撿破爛一樣蹲在地上翻找。

發文民眾認為，工作人員大可多花10分鐘先行將地圖簡單整理，讓選手可以依照組別或編號去尋找，而不是用這種方式。貼文迅速引發熱議，許多網友留言聲援，認為賽會此舉太不尊重人。

台北市體育局晚間透過媒體群組發布聲明表示，基於公平原則考量，在選手回到終點後回收地圖是必須的，但因份數太多造成觀感不佳，為此致上歉意，並沒有不尊重選手的意圖，未來將持續精進。

世壯運

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