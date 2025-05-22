世壯運／91歲最速蒙古爺爺 5金入袋嗨揮國旗

2025雙北世壯運賽事中，「蒙古爺爺」策倫（Radnaa Tseren）報名5項賽事，今天參加最後一個項目男子800公尺90+組，以3分43秒30佳績摘金，這也是他本屆個人第5面金牌。他賽後分享秘訣，人生一直在跑步，而且不喝酒、不抽煙。

在這屆賽事中，策倫在男子100公尺跑出17秒69、200公尺36秒33、400公尺1分32秒05、1500公尺7分59秒41，囊括4面金牌。今天最後一場800公尺，他是90+組唯一選手，與80歲與85歲等組一同起跑，最後以3分43秒30摘金，成績更比其他選手來得好。