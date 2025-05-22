世壯運／91歲最速蒙古爺爺 5金入袋嗨揮國旗
2025雙北世壯運賽事中，「蒙古爺爺」策倫（Radnaa Tseren）報名5項賽事，今天參加最後一個項目男子800公尺90+組，以3分43秒30佳績摘金，這也是他本屆個人第5面金牌。他賽後分享秘訣，人生一直在跑步，而且不喝酒、不抽煙。
在這屆賽事中，策倫在男子100公尺跑出17秒69、200公尺36秒33、400公尺1分32秒05、1500公尺7分59秒41，囊括4面金牌。今天最後一場800公尺，他是90+組唯一選手，與80歲與85歲等組一同起跑，最後以3分43秒30摘金，成績更比其他選手來得好。
策倫賽後手持蒙古國旗，開心掛上5面金牌，與在場大家分享喜悅。對於來台獲得「最速爺」稱號，他感謝大家稱讚，認可他是跑最快，包含過去在瑞典、美國的田徑錦標賽時也獲得其他國選手同樣的評語。至於身體健康保養秘訣，他直言「不抽煙、不喝酒」，他也都有不斷跑步，很開心這次來台灣參賽，希望未來95歲還能參加世壯運。
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