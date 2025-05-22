世壯運／北市交通局長搭北捷總經理 年過半百組桌球男雙摘銀
2025雙北世壯運賽事如火如荼進行中，台北市交通局長謝銘鴻平時熱愛戶外活動的，這屆也搭擋台北捷運公司總經理黃清信組成桌球男雙50+組合，合體摘下銀牌佳績。
台北捷運公司總經理黃清信表示，沒有設定得牌目標，但為了參與這場首次在亞洲舉辦的國際運動盛會，今年初便開始安排練習時間，也與謝局長逐步培養雙打默契。「這1、2個月來，幾乎每周日都安排練習賽，找不同對手對打，就是希望能找回比賽的節奏與手感。」
黃清信笑談組隊契機，難得台北主辦世壯運，抱持參與的精神報名參賽，鼓起勇氣與各方好手切磋，真的是一次非常珍貴的體驗。剛好他和謝局長同屬交通體系，過去也有一起打球的經驗，就順理成章成為搭檔出戰。
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