世壯運／90歲林汝聰游出金牌 97歲唐成瑤摘5金掛滿身

台灣「不老選手」用實際行動證明年齡從來不是限制，更是長青秘訣。90歲林汝聰與97歲唐成瑤今天參加50公尺自由式比賽，在全場觀眾熱情加油聲中，順利完賽，雙雙拿下金牌。他們認為，運動對身體好，要繼續動下去。

林汝聰出生於民國24年，今年剛滿90歲的他是本屆世壯運最年長的泳者之一。回憶與游泳的緣分，他從初中開始參加校隊訓練，當時希望藉由運動幫助身體成長，這一游就是幾十年。隨年紀增長、生活環境改變，現在已無法像年輕時天天下水，但運動習慣從未間斷，「我現在保持每天快走40分鐘，沒有改變運動的習慣，而是改變運動的項目。」

他說，雖然平時鮮少游泳，這次在親戚鼓勵下報名參賽，「既然有人推薦，我就樂意試試看，這裡氣氛很好，游泳的設備、環境都很不錯，而我不在乎成績、也不追求名次，就是單純想動一動。」也笑談昨天才下水，是今年第一次。

「跳水不會怕啦，我以前受過正式的訓練，只是這裡跳水台比以前高一點而已。」林汝聰提到，今天站上比賽場地那一刻，熟悉的感覺又回來了，全家人更到場應援，「他們跟我說，輸贏不重要，健康才最要緊。」

林汝聰強調，與其說是競賽，不如說游泳是一種自我照顧的方式，「為了健康、預防老化、保持活動力，運動對身體真的很好。尤其是游泳，全身都會動起來，是很好的選擇。」

同樣也是高齡選手的97歲唐成瑤，這屆世壯運參加游泳、田徑在內共5項比賽，勇奪5面金牌，分別是游泳50公尺蛙式、100公尺蛙式、50公尺自由式，以及田徑200公尺、400公尺。她說，「我真的很快樂，因為主耶穌讓我活到97歲，才能有這個機會比賽，不然到了天上就不能游泳了。」