世壯運／北市聯醫AI輔助心電圖檢測亮紅燈 6旬選手取消賽事急手術
2025雙北世壯運各項賽事進行中，一名6旬男選手開幕上周六體驗台北市立聯合醫院的AI輔助心電圖風險預測，結果發現有心血管風險，他當下決定取消參賽並安排手術，術後數日也已平安出院。
聯醫在世壯運博覽會松山文創園區5號倉設有「智慧健康體驗園區」，提供AI輔助心電圖檢測服務。一名62歲馬姓選手原預計參賽，5月17日開幕當天到場體驗，AI預測結果顯示他未來3個月內有多項中度心血管風險指標、血管年齡預測超出實際年齡達10歲以上。
現場醫師即時問診並建議馬先生進一步檢查，也安排世壯運心臟檢查綠色通道進行心導管檢查，馬先生當下主動取消原定賽事報名。
聯醫林森中醫昆明院區副院長江碩儒表示，經進行心導管檢查後，結果顯示其冠狀動脈左前降支中段出現高達90%的嚴重狹窄。當日即施行血管擴張與支架置放手術，術後馬先生症狀明顯緩解，成功避免可能發生的重大心血管事件。
江碩儒說，此案例顯示，AI技術可協助醫療人員提早發現潛在心血管病變，透過即時介入治療，降低運動賽事中發生遺憾事件的風險。
他也強調，北市聯醫持續投入智慧醫療基礎建設，因應醫療科技與臨床需求的迅速演進。預防醫學正邁入智慧化新時代，結合大數據分析與AI風險評估機制，未來AI輔助系統將為醫療服務帶來更高的診斷準確性與創新應用，協助民眾在日常生活中即時掌握健康狀況。
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