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影／蔣萬安無緣壁球金牌 侯友宜賽前與奧運國手熱身仍吞敗

聯合報／ 記者 陳昱凱何柔嫺／採訪即時報導

雙北世壯運如火如荼進入第六天賽程，台北市長蔣萬安昨天壁球直落三取首勝，今天再戰壁球。第三場預賽賽前受訪謙虛表示，昨天贏球關鍵是球運比對手好；蔣萬安還自爆，昨晚睡前太太嚇一大跳，「怎麼從頭到腳貼滿了撒隆巴斯？」。然而，今天對戰迎擊強勁對手馮少豪，馮少豪具有多年棒球經驗，這次同時參賽馬拉松及定向越野。蔣萬安在第一局得分後，比賽過程一度歷經纏鬥，最終以11：4、8：11、11：8、11：5，1勝3敗無緣金牌。

台北市長蔣萬安（左）上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，無緣晉級。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，無緣晉級。記者侯永全／攝影

馮少豪大讚蔣萬安是可敬對手，「蔣萬安相當強，有點出乎我意料之外」，看了昨天前兩場預賽「往前救球非常厲害、不放棄任何一球」，大讚蔣萬安具有運動家精神值得敬佩，馮少豪表示昨天看了市長預賽表現，才趕緊又找三個教練集訓練球「偷呷步」才取勝。

今天同時也是新北市長侯友宜桌球首賽，出征休閒男子單打60歲以上組，首戰對上同齡，桌球資歷超過25年的強勁對手黃金印，最終以8：11、4：11、3：11落敗，第2戰則是因對手缺席「不戰而勝」，關鍵第3戰，對戰對手江富志，4：11、4：11、7：11直落三吞敗，侯友宜最終小組賽以1勝2敗無緣晉級。賽後與奧運國手陳思羽受訪幽默表示，別人是一天練六小時，但他是二十年練不到六小時，侯友宜表示，這是他的「友宜(友誼)賽」，讓長輩透過比賽培養運動習慣才是世壯運重要精神。

侯友宜最終小組賽1勝2敗無緣晉級。侯友宜表示，讓長輩透過比賽培養運動習慣才是世壯運重要精神。記者陳昱凱／攝影
侯友宜最終小組賽1勝2敗無緣晉級。侯友宜表示，讓長輩透過比賽培養運動習慣才是世壯運重要精神。記者陳昱凱／攝影
台北市長蔣萬安昨天壁球直落三取首勝，今天再戰壁球最終以1勝3敗無緣金牌。記者陳昱凱／攝影
台北市長蔣萬安昨天壁球直落三取首勝，今天再戰壁球最終以1勝3敗無緣金牌。記者陳昱凱／攝影
台北市長蔣萬安昨天壁球直落三取首勝，今天再戰壁球最終以1勝3敗無緣金牌。記者陳昱凱／攝影
台北市長蔣萬安昨天壁球直落三取首勝，今天再戰壁球最終以1勝3敗無緣金牌。記者陳昱凱／攝影
侯友宜最終小組賽1勝2敗無緣晉級，比賽後與奧運國手陳思羽受訪幽默表示，別人是一天練六小時，但他二十年練不到六小時。記者陳昱凱／攝影
侯友宜最終小組賽1勝2敗無緣晉級，比賽後與奧運國手陳思羽受訪幽默表示，別人是一天練六小時，但他二十年練不到六小時。記者陳昱凱／攝影

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