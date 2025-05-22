世壯運／拋摔+大外割擊敗俄選手 彰化縣警局訓練科長奪柔道金牌

彰化縣警局訓練科長林世明在今天2025雙北世界壯年運動會柔道項目，以擅長的拋摔及大外割動作，擊敗俄羅斯選手，勇奪M7級66公斤組金牌。彰化縣警察局長陳明君說，林世明奪金是彰化之光、警察之光，期待他在下月舉行的世界警消運動大會有更好表現。

62歲的林世明參加M7級66公斤組比賽，先是以約1分鐘時間擊敗台灣選手後，今天再出賽與實力堅強的俄羅斯選手對決，對方腕力甚大，互抓對方衣領試圖摔倒對方，都無法如願，最後，他使用擅長的拋摔及大外割動作，獲得有效分，歷時兩分鐘，贏得金牌。他說，雖然贏得不輕鬆，但勝利的滋味是甜美的。

林世明從國中二年級就學柔道，目前柔道7段，是彰化縣警界段數最高，他早年曾是台灣柔道代表團成員，曾在1987年世界盃柔道錦標賽獲得第5名，紀錄直到2022年被台灣「柔道男神」楊勇緯奪得銅牌改寫；林世明1989年世界柔道錦標賽中，更曾擊敗漢城奧運柔道金牌得主韓國名將李璟根，紀錄輝煌。

林世明說，自他警職服務後，就比較少練習柔道及參加比賽，直到擔任警察局訓練科長後，有必要要自身作則，做個榜樣，即再勤練柔道，並在局長陳明君的支持及同仁鼓勵下，參加這次2025雙北世界壯年運動會柔道賽，很榮幸得以奪得金牌。

2025年世界警察消防運動會訂6月底在美國亞利桑那州伯明罕市舉行，林世明在國手選拔賽中，一路過關斬將，最後獲得國手資格，也是柔道團隊當中年齡最大的國手。他說，有了世界壯年運動會的暖身，希望在世界警消運動大會中，再度為台灣及警察贏得榮耀。