世壯運／單屆獲五金的秘密 蒙古爺爺稱不煙不酒是關鍵

91歲的地表最速老爺爺、「蒙古爺爺」策倫，今天在世壯運個人最後一個參賽項目中，於男子800公尺90＋組賽事以3分43秒30成績，奪下個人本屆第5面金牌，賽後談到自己健步如飛的保養方式時，他則強調不菸、不酒是一大關鍵。

日前在男子100公尺賽事擊敗「昆凌爺爺」拿下金牌的策倫，在本屆賽事已經拿下男子100公尺、200公尺、400公尺、1500公尺90＋組金牌，而今天他則是在個人最後一項賽事800公尺中出賽，在該組僅有1人參賽的情況下，他與80歲和85歲組跑者一同出賽，最終仍是率先抵達終點，收下個人本屆第5金。

對於這次來台參加世壯運，並且獲得「蒙古最速老爺爺」的稱號，策倫賽後也表示自己相當感謝大家給予他這樣的讚美，包括他過去兩年在瑞典和美國參賽（世界田徑錦標賽、世界室內田徑錦標賽）也都獲得其他國選手這樣的評價，讓他感到相當開心。

談到身體保養以及健步如飛的秘訣，策倫則表示自己的人生都是在不斷的跑步，且不喝酒、不抽煙，並強調很開心這次一次能夠來參加比賽並獲得五面獎牌，也期待下一屆世壯運能夠再度參賽，繼續跑下去。