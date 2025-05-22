聽新聞
0:00 / 0:00
世壯運／單屆獲五金的秘密 蒙古爺爺稱不煙不酒是關鍵
91歲的地表最速老爺爺、「蒙古爺爺」策倫，今天在世壯運個人最後一個參賽項目中，於男子800公尺90＋組賽事以3分43秒30成績，奪下個人本屆第5面金牌，賽後談到自己健步如飛的保養方式時，他則強調不菸、不酒是一大關鍵。
日前在男子100公尺賽事擊敗「昆凌爺爺」拿下金牌的策倫，在本屆賽事已經拿下男子100公尺、200公尺、400公尺、1500公尺90＋組金牌，而今天他則是在個人最後一項賽事800公尺中出賽，在該組僅有1人參賽的情況下，他與80歲和85歲組跑者一同出賽，最終仍是率先抵達終點，收下個人本屆第5金。
對於這次來台參加世壯運，並且獲得「蒙古最速老爺爺」的稱號，策倫賽後也表示自己相當感謝大家給予他這樣的讚美，包括他過去兩年在瑞典和美國參賽（世界田徑錦標賽、世界室內田徑錦標賽）也都獲得其他國選手這樣的評價，讓他感到相當開心。
談到身體保養以及健步如飛的秘訣，策倫則表示自己的人生都是在不斷的跑步，且不喝酒、不抽煙，並強調很開心這次一次能夠來參加比賽並獲得五面獎牌，也期待下一屆世壯運能夠再度參賽，繼續跑下去。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言