世壯運／地表最速老爺爺 91歲蒙古策倫單屆5金入袋

高齡91歲的「蒙古爺爺」策倫（Radnaa Tseren）在今年世壯運拿下4面金牌後，今天也參與個人本屆賽事最後一項賽事，在田徑男子800公尺90＋組賽事出賽，在該組僅有一人參賽的情況下，他仍奮力跑出3分43秒30的佳績，拿下個人第5面 金牌，為本屆賽事劃下完美句點。

身為世界壯年田徑運動名將的策倫，去年在瑞典哥特堡舉行的2024世界壯年田徑錦標賽中拿下90歲組的6面金牌，而今年3月他在世界壯年室內田徑錦標賽中再度勇奪6金，堪稱是地表最速90歲爺爺。