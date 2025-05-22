世壯運／叫你阿嬤來！97歲唐成瑤50公尺自由式 第五金落袋

2025年雙北世壯運賽場今天在游泳項目，台灣的90歲林汝聰與97歲唐成瑤在50公尺自由式比賽奪下金牌，其中，唐成瑤更奪下第五金。兩人直呼，享受每一場比賽，並且在結束賽事後也會持續保持運動。

「不老英雄」再度成為游池焦點！2025年雙北世壯運賽場上，來自臺灣兩位高齡選手，90歲林汝聰與97歲唐成瑤，參加今(22)日50公尺自由式比賽，在觀眾熱情加油聲中順利完賽，並雙雙拿下金牌。兩人用實際行動證明，年齡從來不是限制，持續運動、熱愛生活，不僅是長青秘訣，更是這些爺爺奶奶閃閃發光的關鍵所在。

今年滿90歲的林汝聰笑說，其實平時很少游泳，這次在親戚鼓勵下報名參賽，「昨天才下水，今年第一次喔，但不在乎成績、不追求名次，就是單純想動一動。」不過，其實和游泳的緣分在初中時就開始參加校隊訓練，當時是想幫助身體成長，沒想到這一游就是十幾年。

林汝聰表示，雖然年紀增長、生活環境改變，現在已無法像年輕時天天下水，但運動習慣從未間斷，「我現在保持每天快走40分鐘，沒有改變運動的習慣，而是改變運動的項目。」尤其家人們也到場加油，比賽熟悉的感覺又回來了。

另一位97歲的泳將唐成瑤，在這屆世壯運報名了游泳、田徑等五大項目，奪下游泳的50公尺蛙式、100公尺蛙式、50公尺自由式。田徑的200公尺、400公尺共計五面金牌。

唐成瑤直呼真的很快樂，「主耶穌讓我活到97歲，才能有這個機會比賽，不然到了天上就不能游泳了。」她也坦言自己年事已高，常擔心未來無法再參賽，因此格外珍惜每一次站上賽場時刻，比賽結束後也會持續運動。