世壯運／國父紀念館定向越野 聽障國手莊詠智：目標11月東京聽奧

雙北世壯運今天在國父紀念館舉辦定向越野，聽障奧運國手莊詠智、行腳節目主持人段慧琳等人參賽。他們分享比賽過程中路線規畫安全、紅綠燈少。莊詠智更分享，這次的世壯運會是今年11月日本東京聽障奧運的熱身賽。

定向越野過程中僅能以地圖、指北針設法跑到終點，除了體力之外，同時也要完成指定任務。今天賽程是由安康公園出發到國父紀念館的短距離。

聽障自由車國手轉戰定向越野的莊詠智，他在完賽後受訪表示，世壯運賽事很難得在台灣，且報名費相對便宜，一定要來報名，這次除了定向越野之外，也有參加射擊。

莊詠智分享，今天的成績有比自己理想的慢些，過程中腳有點扭到，不過路線規畫很安全，選在紅綠燈較少的路段。他也說，今年11月在日本東京舉辦聽障奧運，今天的比賽就是先培養手感、暖身。

原本是聽障奧運籃球隊的莊詠智說，籃球打到了30歲改自由車，前兩年開始轉換到定向越野，記得有次是到泰國參賽，屬於長距離的賽事，地點就是丟在一大片森林裡，很難判斷地形。

另外，行腳節目主持人暨作家的段慧琳完賽受訪分享，因為最後一個任務點是F，誤以為是終點結果沒有完成，雖然很扼腕，但是她也很感動台灣能舉辦這樣難得的賽事，當時看到雙北世壯運的廣告時就決定要報名。

本身也是越野跑C級教練，更熱愛鐵人三項、越野賽等，段慧琳說，以前參加日本的馬拉松，就能與各國運動員交流，另外有次參加義大利世錦賽游泳，就有看見65歲以上的阿伯也參賽，「就會發現歐美不會覺得年齡是運動的限制。」

段慧琳說，所以看見了台灣能夠舉辦世壯運非常感動，也是希望能藉此帶動參加與觀賽的風氣。