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影／蔣萬安吊小球拿下一局 世壯運壁球賽仍止步第二輪

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
昨天以直落三贏球的台北市長蔣萬安，上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，無緣晉級。記者侯永全／攝影
昨天以直落三贏球的台北市長蔣萬安，上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，無緣晉級。記者侯永全／攝影

昨天以直落三贏得2025雙北世壯運壁球休閒組首輪比賽的台北市長蔣萬安，上午再戰第二輪賽事，雖然第二局以「吊小球戰術」，順利拿下一局，可惜終場仍以三比一落敗，無緣晉級。

蔣萬安失掉首局後，第二局頻以吊小球戰術，讓對手吃足苦頭，也順利拿下第二局，比賽中一度因救球而跌倒，也有觀戰民眾不時大喊「蔣萬安加油」，為市長打氣。第三、四局因體力逐漸透支，終場以一比三不敵對手，止步於第二輪。

台北市長蔣萬安（左）上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，無緣晉級。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，無緣晉級。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（圖上）上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，比賽中一度因救球而跌倒，對手立即趨前幫忙撿球拍、攙扶。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（圖上）上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，比賽中一度因救球而跌倒，對手立即趨前幫忙撿球拍、攙扶。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（圖上）上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，比賽中一度因救球而跌倒。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（圖上）上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，比賽中一度因救球而跌倒。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（圖上）上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，比賽中一度因救球而跌倒。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（圖上）上午再戰世壯運壁球賽第二輪賽事，終場以三比一落敗，比賽中一度因救球而跌倒。記者侯永全／攝影

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