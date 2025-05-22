世壯運／蔣萬安無緣壁球金牌 對手仍讚：被市長耽誤的運動員
2025雙北世壯運，台北市長蔣萬安今壁球第三場預算，儘管昨天兩場以直落三痛宰對手，不過今天再戰遇到強敵來自新北的選手馮少豪，最後蔣以三比一落敗。馮少豪賽後大讚蔣萬安是可敬對手，直呼蔣「往前救球」蠻厲害的，讚蔣萬安是「被市長耽誤的運動員。」
蔣萬安今天上午十點在台大體育館壁球第三場預算，對手馮少豪實力堅強，比賽過程一度纏鬥、有幾局比數接近，最後以三比一，第一局11比4；第二局8比11；第三局11比8；第四局11比5，蔣萬安落敗。
馮會後受訪直呼「蔣萬安相當強、有點出乎我意料之外」，尤其他看了昨天蔣市長的前兩場預賽，第一場轉播時，蔣市長與對手「滿膠著的」，知道蔣的「往前救球」非常厲害，今天就打一些球讓蔣試試身手，果然很厲害，「很多球...不可思議、不可思議，我想說得分了，結果蔣市長救回來了。」
媒體要馮評分，如果十分滿分蔣萬安幾分？馮說，「絕對是10分，絕對是滿分」，他大讚蔣萬安非常可敬的是，「他不會放棄任何一球」，真的很有運動家精神，非常值得敬佩。
馮少豪說，這次的世壯運，他還有比馬拉松及定向越野，本身是打棒球，能在壁球比賽遇到蔣市長，非常榮幸，因比賽過程，有一球不小心碰到蔣市長，有跟市長說say sorry，蔣萬安的反應也讓他大讚「非常有風度、果然是市長！」
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