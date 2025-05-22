世壯運／36歲林煜清球速還有136公里 2局無失分瞄準大巨蛋

雙北世壯運棒球項目的「35歲以上競技組」今天開打，職棒球星在天母棒球場現身，早上有周思齊率領的「山羊兄弟隊」，林煜清也為「國體大OB」登板投球，後援2局無失分，最快球速來到136公里，林煜清笑說為了備戰世壯運，身形也瘦了不少。

NTSU OB（國體大OB）今天首戰以2：0擊敗SHB OB（世新OB），36歲的林煜清在第3局登板，連投6上6下，2局無失分完美守住領先，仍舊可窺見當年風範。

職棒生涯曾效力兄弟象、富邦悍將、統一獅隊的林煜清，在2021年年初宣告退役，中職一軍留下35勝、47敗、防禦率4.40、655局、493次三振的成績。

相隔多年再次站上投手丘，如今擔任國立體育大學棒球隊投手教練的林煜清笑說，這次參加世壯運志在參加，「還能夠在場上投球，跟大家聚在一起，開心最重要，都是過去的戰友。」

從報名參賽後，林煜清就在帶球隊練習的空檔開始訓練，體重也跟著少了一些，今天登板的感覺在自己的預想之中，但招牌的螃蟹球已經沒有過往那麼快。

參加世壯運林煜清還有一個夢，就是能夠打進在台北大巨蛋舉行的決賽，站上這個職棒生涯還來不及登上的投手丘，他評估進入四強賽後應該不好打，球隊目前投手人數也不太充足，自己有心理準備，目前最多能投2局。