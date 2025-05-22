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世壯運選手禮包錶電池疑改製造日 執委會：若不法絕不寬貸

中央社／ 台北22日電
2025雙北世壯運選手禮包中的智慧手錶不僅故障頻傳、遭質疑為中國貼牌貨，昨天又被發現電池涉以貼紙竄改製造日期。 截圖自四叉貓FB
2025雙北世壯運選手禮包中的智慧手錶不僅故障頻傳、遭質疑為中國貼牌貨，昨天又被發現電池涉以貼紙竄改製造日期。 截圖自四叉貓FB

2025雙北世壯運選手禮包中的智慧手錶不僅故障頻傳、遭質疑為中國貼牌貨，昨天又被發現電池涉以貼紙竄改製造日期；世壯運執委會表示，將依法辦理後續驗收程序，若有不法絕不寬貸。

網紅「四叉貓」昨天在臉書（Facebook）發文表示，若將2025雙北世界壯年運動會選手禮包中的智慧手錶拆開，可看到電池上面有張貼紙寫著「20241210」，但把貼紙撕掉，底下印在電池上字樣則是「20230812」，疑似竄改製造日期。

世壯運執委會今天表示，將依政府採購法辦理後續驗收程序，若廠商確有不法情事，一定依法究責、絕不寬貸，以維護公共利益。

民進黨台北市議員林延鳳日前揭露，許多選手領取2025雙北世界壯年運動會禮包後，發現裡頭智慧穿戴手錶不能使用、有瑕疵，且依據手錶後方審驗標籤字號查詢國家通訊傳播委員會（NCC）檢驗結果，還疑似為中國電商貼牌貨。

台北市長蔣萬安昨天與負責選手禮包的桔禾創意整合行銷公司創意總監張漢寧在世壯運壁球項目對上，蔣萬安賽前表示，若此事確實是廠商該負責，市府一定嚴格依照合約，該怎麼處理就怎麼處理。

世壯運

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