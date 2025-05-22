世壯運找視障運動員支援按摩？ 路跑協會澄清：與事實不符

世壯運賽事如火如荼登場，卻傳出主辦單位臨時叫「視障運動員」去支援「盲人按摩」，引發輿論。中華民國路跑協會副秘書長曾姿燕澄清並還原過程，強調網路謠言與事實不符，呼籲外界不要再以訛傳訛。

臉書粉專「靠北世壯運」分享一名即將參加公路賽路跑的視障跑者心聲，感嘆準備過程遇到一連串讓人心寒的事情，其中一件是臨時徵求按摩支援。他說，主辦單位5月19日臨時請視障路跑協會支援，5月25日要找30位視障者來按摩，質疑主辦單位若真的重視該活動，不會在這個時機點才突然找人支援。

該名視障跑者認為，台北馬拉松都知道幾個月前就要招募，為什麼世界級的比賽卻如此匆促？根本不尊重視障者，只把他們當成工具。熱心想去支援的視障者，也因太晚通知，訂不到復康巴士前往，還要自己搭乘捷運前去，「這不合理也不安全。」

他說，很願意緊急協助主辦單位，但視障者提出的需求不獲重視，台北馬拉松與長榮馬拉松都做得到的事情，希望主辦可以給予視障跑者更多協助。

中華民國路跑協會副秘書長曾姿燕澄清，大型世界型比賽能夠在台灣舉辦，非常不容易；路跑協會也不斷地跟組委會透過多次會議，商討如何提升公路賽選手的各項服務，近日路跑協會提出希望能夠提供公路賽選手有一個賽後舒緩按摩的服務。

曾姿燕表示，在台灣舉辦的馬拉松賽，都會有賽後舒緩按摩的服務。世壯運是國際大型比賽，所以路跑協會建議組委會可提供這樣的賽後服務，讓這國外跑者體驗台灣按摩的特殊文化，也獲得組委會同意。

她說，路跑協會有很多配合賽後舒緩服務的夥伴們，因為協會窗口曾是視障跑者的陪跑員，與中華視障路跑運動協會也比較熟悉，他便想到可找他們來做這樣的服務，一方面可透過提供專業的舒緩按摩服務，提升賽事的服務品質，也希望創造更多視障者有實質的收入，讓他們有機會可以參與世壯運這麼大型活動。

對於近期網路謠傳，中華民國路跑協會強調，「任何扭曲善意的合作或抹煞身障者努力的言論，皆與事實不符，呼籲外界不要再以訛傳訛，也讓每一位在不同崗位上付出的參與者、服務志工都能夠被公平、尊重、正向的對待。」