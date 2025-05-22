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世壯運／睡前太座看這一幕嚇一大跳 今再戰壁球...蔣萬安曝贏球關鍵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2025雙北世壯運，台北市長蔣萬安參加壁球比賽，昨天兩場以直落三痛宰對手，今天再戰。記者余承翰／攝影
2025雙北世壯運，台北市長蔣萬安參加壁球比賽，昨天兩場以直落三痛宰對手，今天再戰。記者余承翰／攝影

2025雙北世壯運，台北市長蔣萬安參加壁球比賽，昨天兩場以直落三痛宰對手，今天再戰，蔣萬安今天比賽前謙虛表示，昨天贏球關鍵是球運好，不過他有自爆，昨天晚上回家，上床睡覺太太看到他嚇了一跳，「怎麼全身貼滿撒隆巴斯。」

蔣萬安今天上午11點的賽程，蔣提前30分鐘來報到比賽，被問及今天迎戰第三場，是否有信心，今天準備如何？蔣萬安一開始首先說「昨天運氣很好」，並分析自己昨天贏得兩場比賽有2個關鍵，第一是感謝教練細心指導，知道他是新學的運動，所以很有耐心。

第二個關鍵，昨天兩場都是完全「靠球運」，都多球都是靠運氣，謝謝對手的君子之爭，會繼續今天賽程。

媒體問蔣，今天的對手稱遇到蔣萬安哭笑不得？蔣萬安說，他很謝謝兩位對手，其實他們都很奮力，都發揮運動家精神。

蔣萬安也自爆，昨天晚上回家的時候，最後要上床睡覺，太太看到他嚇了一跳，「怎麼從頭到腳都貼滿了撒隆巴斯」，今天就是拚戰接下來的賽程。

媒體也追問，輝達將落腳北士科，新壽有來聯絡嗎？蔣萬安僅謝謝回應。

2025雙北世壯運，台北市長蔣萬安參加壁球比賽，昨天兩場以直落三痛宰對手，今天再戰。記者林麗玉／攝影
2025雙北世壯運，台北市長蔣萬安參加壁球比賽，昨天兩場以直落三痛宰對手，今天再戰。記者林麗玉／攝影
2025雙北世壯運，台北市長蔣萬安參加壁球比賽，昨天兩場以直落三痛宰對手，今天再戰。記者林麗玉／攝影
2025雙北世壯運，台北市長蔣萬安參加壁球比賽，昨天兩場以直落三痛宰對手，今天再戰。記者林麗玉／攝影

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