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世壯運／敲生涯首支場內轟 林翰笑談：跑完快不能呼吸

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「Goatbros山羊兄弟」今天在雙北世壯運首次出賽，中華隊常客林翰敲出場內全壘打。記者蘇健忠／攝影
「Goatbros山羊兄弟」今天在雙北世壯運首次出賽，中華隊常客林翰敲出場內全壘打。記者蘇健忠／攝影

林翰作為多屆中華隊國手、業餘成棒好手，直到今天才在雙北世壯運「解鎖」場內全壘打的成就，他笑說：「跑完快要不能呼吸了，真的有點累。」

世壯運棒球項目的「35歲以上競技組」今天開打，林翰效力的山羊兄弟隊以16：0大勝日本甲子園大師隊，他在首局就貢獻了一發場內全壘打。

已經退役的林翰表示，自己已經很久沒比賽，「上去還是稍微緊張，有打安打後就放開。」至於敲出的那發場內全壘打，「我跑到三壘就想要放棄，但教練一直說可以跑可以跑，我就繼續。」

後來回到休息區，隊友們紛紛想要跟他擊掌慶祝，林翰的第一反應是：「先等我一下。」需要時間喘口氣。

這次山羊兄弟隊成員在職棒、業餘成棒時期可能沒有同隊過，但透過練球培養出很好的默契，林翰同時也兼任教練，他表示，自己在練習時比較嚴格，但正式比賽還是以鼓勵為主，自己也不敢虧來虧去，「我年紀算比較小，怕被學長罵。」

世壯運

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