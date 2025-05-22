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世壯運／男子100公斤柔道 台南消防勤指中心專員勇奪銀牌

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局救災救護指揮中心專員邱健安代表出戰世界壯年運動會柔道男子100公斤級賽事，在高手如林中脫穎而出，昨天勇奪銀牌。圖／台南市消防局提供
台南市消防局救災救護指揮中心專員邱健安代表出戰世界壯年運動會柔道男子100公斤級賽事，在高手如林中脫穎而出，昨天勇奪銀牌。圖／台南市消防局提供

世界壯年運動會在雙北市熱鬧揭幕，來自全球的運動好手齊聚台灣角逐榮耀，其中台南市消防局救災救護指揮中心專員邱健安代表出戰柔道男子100公斤級賽事，在高手如林中脫穎而出，昨天勇奪銀牌。邱健安表示，這面銀牌不只是屬於他，也屬於在背後默默支持他的家人。

邱健安柔道資歷超過30年，1985年憑優異成績保送警察大學，1987年獲亞洲盃季軍，1988年代表我國參加漢城奧運榮獲第7名，成為國內柔道代表性人物；此後於全國運動會屢屢稱冠，屢創佳績，2013年更代表消防署參加英國愛爾蘭舉行之世界警消運動會，勇奪銅牌。

世壯運比賽期間競爭激烈、氣氛高昂，各國選手全力以赴，場場賽事精采可期；邱健安在此次柔道賽事中展現堅強實力，從預賽一路挺進至決賽，過關斬將毫不手軟。他以沉穩的步伐、犀利的技術，擊敗多位來自歐洲與亞洲的勁敵，展現國際競爭力。

邱健安決賽對上來自荷蘭、經驗豐富的強敵，雖然腳傷復發，但仍奮戰到底，展現驚人意志力；雖最終惜敗，但拿下銀牌已是極高榮譽。邱健安除柔道表現亮眼，消防工作上也表現優異，獲消防局長李明峯高度肯定，表示專員代表國家登上國際賽場、獲獎無數，是「協槓人生」最佳典範。

邱健安受訪表示，能站上這個國際舞台，對他來說是莫大的榮耀，身為一名消防員，每天工作最重要的任務是保護人民生命與安全，不過他下班後也不忘自我鍛鍊，這是對自己的承諾。在工作與訓練之間找到平衡並不容易，但他始終相信，只要肯堅持、肯努力，就沒有完成不了的目標。

台南市消防局救災救護指揮中心專員邱健安代表出戰世界壯年運動會柔道男子100公斤級賽事，在高手如林中脫穎而出，昨天勇奪銀牌。圖／台南市消防局提供
台南市消防局救災救護指揮中心專員邱健安代表出戰世界壯年運動會柔道男子100公斤級賽事，在高手如林中脫穎而出，昨天勇奪銀牌。圖／台南市消防局提供
台南市消防局救災救護指揮中心專員邱健安代表出戰世界壯年運動會柔道男子100公斤級賽事，在高手如林中脫穎而出，昨天勇奪銀牌。圖／台南市消防局提供
台南市消防局救災救護指揮中心專員邱健安代表出戰世界壯年運動會柔道男子100公斤級賽事，在高手如林中脫穎而出，昨天勇奪銀牌。圖／台南市消防局提供

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