世壯運／男子100公斤柔道 台南消防勤指中心專員勇奪銀牌

世界壯年運動會在雙北市熱鬧揭幕，來自全球的運動好手齊聚台灣角逐榮耀，其中台南市消防局救災救護指揮中心專員邱健安代表出戰柔道男子100公斤級賽事，在高手如林中脫穎而出，昨天勇奪銀牌。邱健安表示，這面銀牌不只是屬於他，也屬於在背後默默支持他的家人。

邱健安柔道資歷超過30年，1985年憑優異成績保送警察大學，1987年獲亞洲盃季軍，1988年代表我國參加漢城奧運榮獲第7名，成為國內柔道代表性人物；此後於全國運動會屢屢稱冠，屢創佳績，2013年更代表消防署參加英國愛爾蘭舉行之世界警消運動會，勇奪銅牌。

世壯運比賽期間競爭激烈、氣氛高昂，各國選手全力以赴，場場賽事精采可期；邱健安在此次柔道賽事中展現堅強實力，從預賽一路挺進至決賽，過關斬將毫不手軟。他以沉穩的步伐、犀利的技術，擊敗多位來自歐洲與亞洲的勁敵，展現國際競爭力。

邱健安決賽對上來自荷蘭、經驗豐富的強敵，雖然腳傷復發，但仍奮戰到底，展現驚人意志力；雖最終惜敗，但拿下銀牌已是極高榮譽。邱健安除柔道表現亮眼，消防工作上也表現優異，獲消防局長李明峯高度肯定，表示專員代表國家登上國際賽場、獲獎無數，是「協槓人生」最佳典範。

邱健安受訪表示，能站上這個國際舞台，對他來說是莫大的榮耀，身為一名消防員，每天工作最重要的任務是保護人民生命與安全，不過他下班後也不忘自我鍛鍊，這是對自己的承諾。在工作與訓練之間找到平衡並不容易，但他始終相信，只要肯堅持、肯努力，就沒有完成不了的目標。