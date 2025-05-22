世壯運／棒球會友！周思齊收到邀約 甲子園大師下屆想復仇

由職棒球星周思齊領軍的「Goatbros山羊兄弟」今天在雙北世壯運首次出賽，以16：0擊敗日本甲子園大師隊，雙方以球會友，周思齊透露甲子園大師隊已經相約下屆世壯運要「復仇」。

山羊兄弟陣中有不少球星，包含周思齊、高國輝、陳冠任、潘菘瑋、吳俊億，以及今天敲出場內全壘打的簡富智、林翰；日本甲子園大師隊則是以甲子園工作人員組成，戰況雖然一面倒，但甲子園大師隊球員仍面帶笑容，開心完賽。

下一屆世壯運將在日本關西地區舉行，周思齊透露：「剛剛甲子園大師有約我們去，他們要報仇。」

周思齊指出，由於在日本比賽，相信屆時應會有不少日本退役球員參加，「他們的聯盟人其實滿多，相信組成的隊伍會滿強的。」至於自己會不會參加？周思齊笑說：「兩年後再說吧。」

雙北世壯運棒球項目「35歲以上競技組」，山羊兄弟隊先發投手吳俊億。記者蘇健忠／攝影

山羊兄弟首戰開紅盤，周思齊也表示，陣中不少人表現都很棒，尤其是先發投手吳俊億，49歲的年紀投起來還游刃有餘，「這很難，職業的時候投球局數很多，肩膀還可以維持這樣狀況，表現很好。」

這次能夠跟不少前球員一起比賽，周思齊雖然僅有代打上場，但能一起打球就很開心，「大家都有工作，平常要約約不太到，打棒球才約得到。」

這次組隊除了目標拿下「35歲以上競技組」金牌外，周思齊也透露，每個人都有設定小目標，像是台體大運動資訊與傳播學系副教授黃致豪，就有達到敲出安打的目標，「他兒子說被三振要笑他，這次回去可以笑他兒子了」。