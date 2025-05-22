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世壯運／山羊兄弟首戰大勝日本 周思齊差點滿貫砲嘆可惜

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「Goatbros山羊兄弟」今天在雙北世壯運首次出賽，職棒球星周思齊敲出右外野高飛球遭接殺。記者蘇健忠／攝影
「Goatbros山羊兄弟」今天在雙北世壯運首次出賽，職棒球星周思齊敲出右外野高飛球遭接殺。記者蘇健忠／攝影

由職棒球星周思齊領軍的「Goatbros山羊兄弟」今天在雙北世壯運首次出賽，以16：0擊敗日本甲子園大師隊，差點轟出滿貫砲的周思齊直呼：「好可惜。」

世壯運棒球項目的「35歲以上競技組」今天開打，山羊兄弟陣中包含周思齊、高國輝、陳冠任、潘菘瑋、吳俊億、林翰等棒球明星，日本甲子園大師隊則是由曾在甲子園工作的棒球愛好者組成，並無退役球員。

山羊兄弟攻勢凶猛，1局下敲出2支場內全壘打，單局攻下6分，2局下又追加7分，其中周思齊在滿壘時上場代打，敲出右外野的深遠飛球引起現場球迷驚呼，但最終遭到接殺，球迷仍給予掌聲鼓勵。

最終因比賽時間90分鐘限制，比賽打到3局提前結束，山羊兄弟大比分勝出，周思齊表示：「大家聚在一起感覺很好，很久沒有比賽了，隊友們也都很期待，心情很興奮。」但還不至於興奮到前一天睡不著，「大家都很早睡，有年紀了嘛。」

對於沒能敲出滿貫砲，周思齊坦言有些可惜，但也聽到球迷在看台上的大聲應援，「滿多球迷支持我們這支球隊，有球員說『還有人記得我們』。」

「Goatbros山羊兄弟」今天在雙北世壯運首次出賽，職棒球星周思齊敲出右外野高飛球遭日本球員接殺。記者蘇健忠／攝影
「Goatbros山羊兄弟」今天在雙北世壯運首次出賽，職棒球星周思齊敲出右外野高飛球遭日本球員接殺。記者蘇健忠／攝影

今天沒有排進先發打線中，周思齊表示，就是交給教練團去安排，「看誰比較健康就誰打。」周思齊代打完後轉往左外野的熟悉位置守備，在世壯運有沒有機會解鎖其他位置？周思齊笑說：「大家都很想要比賽，我幾乎沒什麼空間上場，就盡力去爭取。」

這次組建山羊兄弟隊，周思齊表示，大家目標就是要拿下金牌，但也想藉此推廣棒球教育、文化，「不會世壯運結束就結束，要展現退役棒球人的精神。」

明天山羊兄弟隊將對上同樣擁有眾多球星的「Energy」，周思齊也說，兩隊加起來應有30多位前職棒、成棒球員，歡迎大家一起關注這場球賽、關注世壯運，「這麼多球員一起打球，這個畫面滿美的」。

世壯運

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