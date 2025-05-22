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世壯運／桌球賽侯友宜下午上場 謙稱打得不怎樣「去交朋友」
雙北世壯運賽事正如火如荼進行中，新北市長侯友宜本屆報名桌球賽、壘球，桌球預賽今天下午1時在新莊體育場登場，他到三重先嗇宮參拜時被問到今天賽事有無信心時表示，他桌球打得不怎麼樣，打得好不好其實不重要，就是開開心心，把身體健康照顧好，跟國際友人互相切磋球技。
侯友宜表示，參與賽事可以跟很多的國際友人互相切磋球技，最重要是交朋友，藉由這次世壯運，架起友誼溝通的關係，拉近彼此之間的距離，這才是最重要的。
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