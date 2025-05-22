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世壯運／台灣羽球好手首創雙腳跳殺 張文松喊出目標要大滿貫
台灣羽球好手張文松曾在台灣締造連續5年羽球排名賽第一、紀錄至今無人可破，這屆世壯運挑戰羽球賽60歲+組男雙，搭檔泰國華僑王順成，昨天首日輕鬆取得二連勝晉級，加上前一天拿下的團體金牌，張文松接下來還有男單和混雙賽事，信心滿滿喊出「我的目標就是要大滿貫！」
張文松的羽球經歷充滿傳奇，國、高中時期原本是排球選手，高中才接觸羽球，因此與羽球結夏不解之緣。他說，「16歲開始摸球拍，也不是說專門球隊這樣的訓練，23歲打下乙組冠軍，然後升甲組，最後在26歲時全國第一。」
此外，張文松借鏡過往打排球的經驗，自創雙腳跳殺打法，「以前開始時，還沒有人雙腳起跳，我覺得效果不錯就繼續運用，沒想到現在所有選手都會打，幾乎都是用那種跳殺。」
他指導過許多現役名將，不只王子維曾是他帶過的學生，也有楊博涵、許仁豪、李洋、周天成等年輕選手。
張文松2016年遠赴美國西雅圖教球，但依然喜歡比賽的感覺。他分享，中年後一直在比賽，例如一些BWF（世界羽球聯盟）的國際賽等，打了20幾年，45歲曾拿過單打、雙打冠軍，50歲則是單打和混雙冠軍。「這次世壯運也是首度參賽，台灣難得舉辦這麼大型的比賽，一定要來參與一下。」
他此次回台就是為了比賽，上周才剛在清晨盃打下單打和混雙冠軍，前天也拿下世壯運團體金牌，「接下來世壯運男雙、混雙和單打，我全都報了，幾乎每天都有比賽，累是難免，但要跟自己挑戰，希望能夠全勝。」
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