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世壯運／擊劍打敗跆拳道金牌女神 神秘女「刺客」竟是調查官

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
調查局國內安全調查處情報編審葉洵佩，在雙北世壯運擊劍項目拿下銅牌。圖／讀者提供
調查局國內安全調查處情報編審葉洵佩，在雙北世壯運擊劍項目拿下銅牌。圖／讀者提供

曾2度在奧運跆拳道示範賽奪金、號稱「初代跆拳道女神」的陳怡安，本月20日出賽2025雙北世壯運擊劍女子銳劍（50+）項目，以1比10不敵台灣選手葉洵佩，

這名擊敗陳怡安的「刺客」來頭不小，她是調查局國內安全調查處情報編審，負責分析過濾敏感政經情資，重要性不可言喻，實力堅強的她最後殺入準決賽，拿下銅牌。

葉洵佩是調查班42期，最早分發台北市調查處「財經組」（現更名為政經站），長期擔任國會聯絡，外勤據點資歷豐富，她也是調查班59期的輔導員，現任職國內安全調查處。她是調查局少數玩西洋劍的高手，儘管已邁入中年，但體能保持相當不錯，此次技壓一籌擊敗陳怡安，令許多調查官感到敬佩。

陳怡安在1988年漢城、1992年巴塞隆納連霸跆拳道金牌，退役後投入家庭，曾自創品牌做手工皂。5年前她因朋友力邀接觸擊劍，後來因新冠疫情停擺，直到這次世壯運再披戰袍，跨界報名挑戰「擊劍」，並開始長達半年的密集訓練，每周兩次請教練一對一訓練對打。

現年52歲的陳怡安表示，因為跆拳道不主動攻擊會被判罰，讓她比擊劍也常急著衝，結果被刺失分，雖然沒拿到獎牌有點可惜，但其實能晉級複賽就很開心了。陳怡安此次在擊劍賽事中，獲得擊劍個人賽第五名。陳怡安轉戰全新項目擊劍，不僅令人驚豔，也替這場世壯運增添了亮點。

曾獲跆拳道示範比賽奧運金牌的陳怡安（右），在世壯運擊劍賽事拿下第五名。記者蘇健忠／攝影
曾獲跆拳道示範比賽奧運金牌的陳怡安（右），在世壯運擊劍賽事拿下第五名。記者蘇健忠／攝影

世壯運

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