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世壯運賽前只練2次 蔣萬安壁球首日2連勝

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
世壯運壁球項目台北市長蔣萬安（右）昨首度出戰以直落三擊敗對手。記者余承翰／攝影
世壯運壁球項目台北市長蔣萬安（右）昨首度出戰以直落三擊敗對手。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安昨出戰世壯運壁球賽，練習兩次的他連續兩場以直落三擊敗對手，連對手都直呼「其他人要小心了」。蔣萬安今天上午十一時許將再出賽，勝出就有奪牌機會。

蔣萬安昨在賽前半小時到場準備。他說，這次報名壁球及壘球，壘球在大學就打過，壁球是新學的運動，賽前因事務繁忙只練習兩次，「等一下若我被ＫＯ也不用太驚訝」。

蔣萬安登場首局，與對手的得分拉鋸，好幾球看似要失分卻都救回，以十一比九拿下首局後氣勢更旺，再以十一比七、十一比五獲勝。

「發現對手是市長，哭笑不得。」梁育實說，他也是壁球新手，平常主要打羽球、跑步，本想報名田徑，特地為了和市長比賽延後出差班機，看得出市長平常有運動、體能不錯，「其他人要小心了」。

蔣萬安第二場面對桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧，再以十一比一、十一比二、十一比六大勝，看台上不少民眾看到蔣好球連連，也被「圈粉」歡呼。

世壯運

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