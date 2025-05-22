楊勇緯師徒角色互換 讚劉文等世壯運摘金「超水準」

兩屆奧運柔道國手楊勇緯昨天在世壯運與恩師劉文等互換身分，楊坐在場邊教練指導席、劉改當選手在男子七十三公斤級（五十五至五十九歲）出賽；劉文等連闖三關拿下金牌，「教練」楊勇緯直言「選手」有超水準表現。

劉文等前一次以選手身分出賽已是廿五年前的世界警察和消防員運動會，這次世壯運再當選手，楊勇緯擔任「教練的教練」，師徒再度在柔道場上吸引眾人目光。

為了這次世壯運，劉文等花三個月減重十公斤，並積極和學生對練以找回最佳狀態，昨首戰面對師兄呂耀宗，兩人撐完正規賽時間均未得分，劉文等在黃金得分賽險勝，累得直呼「真想在場上多坐一下」。

劉文等說，參加比賽就是希望把最好狀態表現出來，也讓年輕選手看明白每件事只要願意努力投入，一切都有可能。兩年後是否前往日本關西挑戰衛冕？他笑說未來很難說，會先專注在選手訓練上，到時再看看，「現在我真的全身痠痛。」

楊勇緯認為恩師劉文等表現超水準，尤其第三場比賽的過肩摔取得一勝，讓觀戰的他禁不住發出驚呼。「用一種不同身分跟老師合作，我覺得還滿神奇的，我們應向賽場上的老師們看齊。」